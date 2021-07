Il segreto del suo passato/ Su Rete 4 il film con Brigid Brannagh (oggi, 31 luglio)

Il segreto del suo passato anima il pomeriggio di Rete 4 di oggi, 31 luglio 2021. Si tratta di un film datato 2016, espressamente voluto solo per i circuiti televisivi prima americani, poi internazionali, dal titolo originale His Secret Past, un film che la rete Mediaset propone con inizio fissato per le ore 17,00. Nella produzione de ‘Il segreto del suo passato’ Carter può avvalersi della recitazione di attori come Brigid Brannagh nel ruolo della protagonista, Jennifer, un’attrice presente in tanti cas seriali come ‘E.R. – Medici in prima linea’, ‘NCIS – Unità anticrimine’, ‘NYPD – New York Police Department’, ‘Streghe’ o, nel cinema televisivo, per film come ‘Non sono pronta per Natale (I’m Not Ready for Christmas)’ assieme a Alicia Witt e George Stults o ‘Colpo di fulmine (Falling in Love with the Girl Next Door)’ con la regia di Armand Mastroianni. Al suo fianco in ‘Il segreto del suo passato’ troviamo l’attore Patrick Muldoon, molto più coinvolto della Brannagj nel cinema su grande schermo, presente nei cast di film come ‘Starship Troopers – Fanteria dello spazio (Starship Troopers)’ con la regia di Paul Verhoeven o ‘C’era una truffa ad Hollywood (The Comeback Trail)’ al fianco di Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones.

Il segreto del suo passato, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama de Il segreto del suo passato. Jennifer Becker è una scrittrice di romanzi gialli, nota al pubblico e in costante ascesa editoriale. La sua vita è tranquilla, ricca, la donna possiede una splendida villa sulla costa californiana e vive sola con la figlia Lily. La ragazza ama il jogging e la vicenda inizia nel momento nel quale la vita di Jennifer è sconvolta dall’aggressione ai danni della figlia da parte di uno sconosciuto proprio durante una sessione di corsa all’aria aperta, sull’isolata costa occidentale degli States. Tutto fortunatamente finisce bene in quanto Lily viene salvata da Mick, un uomo sconosciuto sul quale iniziano a farsi luce aspetti inquietanti della sua vita. Lo sceriffo infatti non lascia cadere nel nulla la brutta esperienza della figlia di Jennifer e inizia a indagare sul passato di Mick che si rivela presto torbido in alcuni aspetti non chiari della sua vita. Il salvatore è un eroe o una persona dalla quale guardarsi bene; l’aggressione è il frutto di un gioco ben orchestrato proprio da Mick o un episodio estemporaneo nel quale l’uomo è solamente inconsapevole risolutore eroico?

Da qui iniziano le domande e il thriller infittisce le sue trame…

