Il sentiero della rapina, Rete 4/ Trama del western con Walter Matthau, oggi 15 aprile 2024

Il sentiero della rapina, diretto da Jesse Hibbs

Lunedì 15 aprile, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,45, il film western del 1958 dal titolo Il sentiero della rapina. La pellicola è diretta dal regista Jesse Hibbs, che aveva esordito in questo ruolo nel 1953 con The All American, un film sul football americano con Tony Curtis. Le musiche hanno invece la firma del noto compositore Stanley Wilson, uno dei collaboratori più prolifici dell’industria musicale di Hollywood per oltre 30 anni, autore delle colonne sonore di numerose serie televisive e di più di un centinaio di pellicole.

Il protagonista è interpretato da Audie Murphy, autore del romanzo autobiografico All’inferno e ritorno (1949) da cui fu tratto l’omonimo lungometraggio diretto dallo stesso Hibbs. Al suo fianco la splendida attrice di origini italo-irlandesi Gia Scala, celebre per avere recitato al fianco di Glenn Ford ne Alla larga dal mare (1957) di Charles Walters e Gregory Peck ne I cannoni di Navarone (1961) di J. Lee Thompson. Nel cast del film Il sentiero della rapina anche Walter Matthau, attore diventato celebre in coppia con il collega Jack Lemmon in commedie come La strana coppia (1968) e That’s Amore – Due improbabili seduttori (1995).

La trama de Il sentiero della rapina: un ambizioso ma sfortunato fuorilegge

Il sentiero della rapina è ambientato nel vecchio West dove vive Joe Maybe (Audie Murphy), un abile rapinatore specializzato nei furti delle banche di tutta la zona. Il sogno dell’uomo è riuscire ad accumulare una ricchezza tale da permettergli di non dover lavorare neanche un giorno della propria vita.

Joe è coraggioso e spericolato ed ha deciso di compiere una rapina senza precedenti: derubare un’importante banca della vicina cittadina di Little Rock.

Per riuscire in questa impresa, finge di essere un tutore della legge, ma proprio mentre sta compiendo il furto è spettatore di una terribile e mortale caduta in un burrone del suo più grande nemico, Jim Noonan.

Maybe decide così di spacciarsi per Noonan fino a quando le acque non si saranno calmate, ma il giudice Kyle (Walter Matthau) inizia a nutrire alcuni dubbi riguardo la sua vera identità.

La situazione diventa ancora più difficile con l’arrivo in città di Tessa Millot (Gia Scala), una donna che conosce il protagonista e lo chiama per nome proprio davanti al giudice. Kyle decide così di aprire un’indagine per fare chiarezza e Maybe dovrà mettere in campo tutte le sue forze per convincere Tessa a non raccontare nulla e provare che le accuse che gli sono state mosse contro sono del tutto false.

Il protagonista così propone a Tessa di fingere di essere sua moglie, ma in realtà la donna è sposata con un pericoloso criminale, Sam Teeler (Henry Silva) in fuga da tempo.

