Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell’Anello/ Gli errori più clamorosi nel film!

Il Signore degli Anelli torna in tv. La trilogia cinematografica, ispirata ai libri epica fantasy dello scrittore inglese J. R. R. Tolkien, arrivano in prima serata da lunedì 27 aprile 2020 con il primo capitolo “Il Signore degli Anelli: la Compagnia dell’Anello”. La trilogia colossal è stato un successo senza precedenti e ancora oggi detiene il record per Premi Oscar vinti ed incassi, ma come tutti i film anche le pellicole dirette dal regista neozelandese Peter Jackson non sono prive di bloopers. Prima di tutto chiariamo che il termine blooper in ambito cinematografico significa un errore fatto da un attore durante le riprese della pellicola. Tanti e diversi sono i bloopers de La compagnia dell’anello: a cominciare dalla festa di Bilbo. Durante la festa ci sono Merry e Pipino che accendono il fuoco d’artificio del drago e nella tenda si intravedono piatti e cianfrusaglie tipiche, ma guarda caso dopo la partenza del drago è tutto sparito! Un altro bloopers segnalato anche dagli utenti riguarda gli Hobbit che sono noti per avere grandi piedi pelosi e per non indossare le scarpe. Sta di fatto che, sul passo di Montagna, quando vediamo Frodo rotolarsi sulla neve si vede il collo dello stivale” a forma di piede.

Il Signore degli Anelli, Bloopers del film “La Compagnia dell’Anello”: gli errori

Ma non finisce qui! Sono davvero tanti gli errori – bloopers realizzati durante le riprese de “Il Signore degli Anelli: la Compagnia dell’Anello“, il primo capitolo della trilogia cinematografica ispirata ai romanzi di J. R. R. Tolkien e raccontata sul grande schermo dal regista Peter Jackson. Un altro errore è stato fatto nella scena dell’ultima fuga verso il traghetto sul Brandivino; Merry e Pipino hanno una doppia ombra, una forse è quella della luna, ma la scena si fa strana quando Frodo, correndo verso il traghetto, ha la sua ombra proiettata in avanti. Un altro bloopers segnalato dagli utenti riguarda la scena finale: quando Frodo prende la barca per continuare il viaggio Sam entra nell’acqua per seguirlo come aveva promesso a Gandalf. Sam a metà strada dalla barca e va sotto acqua perchè non sa nuotare. All’improvviso Frodo prende la sua mano e lo tira nella barca: come è possibile ciò? Un altro bloopers è stato segnalato nella scena del dialogo tra Gandalf e Baggins: cambia l’inquadratura e il mago stregone improvvisamente cambia anche come è legata la cintura del vestito! Un’altra dimenticanza è nella scena di Frodo; durante la convalescenza a Gran Burrone, l’hobbit in una inquadratura ha una collana che improvvisamente nella scena successiva è magicamente scomparsa! E ancora: durante la scena che vede la Compagnia dell’Anello camminare sulle montagne nessuno di loro lascia delle impronte nella Neve!



