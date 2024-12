Perché Guillermo Mariotto ha abbandonato lo studio di Ballando con le stelle

Continua a tenere banco la questione Guillermo Mariotto, il coreografo due settimane fa ha deciso di abbandonare lo studio di Ballando con le stelle 2024, in mezzo all’imbarazzo e allo stupore iniziale. Questa sera tornerà al tavolo dei giudici per la semifinale del dancing show condotto da Milly Carlucci, anche se solo qualche ora fa è arrivata la verità sull’accaduto, stando alla versione riportata da Guillermo Mariotto sarebbe stato costretto a volare in Arabia Saudita per motivi di lavoro:

“Io stavo in Arabia Saudita con diciassette principesse da vestire, ma che me frega a me de sta pepinata che mettono su qua. Vesto queste persone da anni, si tratta di famiglie reali che hanno fiducia in me, è un momento delicatissimo, ti pare che sto a pensare a ste fregnacce?” le parole del ballerino e coreografo

Guillermo Mariotto chiederà scusa al pubblico di Ballando con le stelle 2024

Questa sera dunque il noto stilista originario di Caracas farà ritorno a Ballando con le stelle 2024 dopo le infinite e recenti polemiche, come ricostruito dall’Ansa per, Guillermo Mariotto chiederà scusa al pubblico e ai telespettatori sintonizzati su Rai1 dopo l’abbandono dello studio di due settimane fa.

L’agenzia di stampa ha ricostruito la vicenda su Guillermo: “Mariotto era rimasto per giorni attesa di un verdetto sul rientro in Rai, Carlucci si era confrontata con i vertici di viale Mazzini, aveva difeso a spada tratta lo stilista, spiegando che avrebbe annunciato in trasmissione la decisione sulla sua presenza”. Ufficialmente, infatti, Guillermo Mariotto aveva abbandonato la trasmissione nel bel mezzo della puntata per motivi di lavoro, gli stessi svelati tra le pagine di Fanpage negli ultimi giorni. Nella puntata di questa sera, dopo che è stato deciso il reintegro nella trasmissione di Rai1, lo stilista si ritroverà però a fare i conti con il pubblico.

