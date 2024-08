Il silenzio grande, diretto da Alessandro Gassman

Sabato 3 agosto 2024, in seconda serata su Rai 3, alle ore 23:20, verrà trasmesso il film italiano del 2021 dal titolo Il silenzio grande, distribuito da Vision Distribution e prodotto da Paco Cinematografica.

Si tratta di una commedia drammatica diretta da Alessandro Gassmann. Fin da bambino ha avuto interesse per la macchina da presa e la recitazione, difatti ha iniziato molto presto interpretando una piccola parte in Di padre in figlio, film diretto, scritto e interpretato dal padre, il grandissimo Vittorio Gassman. Dal quel momento in poi i registi si sono accorti delle sue doti e lo hanno richiesto come attore protagonista di importanti pellicole. Tra i suoi ultimi lavori come regista ricordiamo Il premio e Razza Bastarda, mentre come attore ricordiamo Billy e Natale senza Babbo che uscirà nelle sale nel 2025. Alessandro Gassmann dal 2017 interpreta Giuseppe Lojanico nella serie tv I bastardi di Pizzofalcone, mentre è Dante Balestra in Un professore.

Il protagonista è Massimiliano Gallo, che aveva già interpretato la versione teatrale di questo film, sempre diretto da Gassmann. Attore di primo livello, lo abbiamo visto anche in Pinocchio, di Matteo Garrone ed È stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino. Inoltre ha preso parte a serie TV di grande successo come Gomorra – La serie e Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Nel cast anche le bravissime Marina Confalone e Margherita Buy.

La trama del film Il silenzio grande: la vendita di una casa come espediente per un viaggio interiore

La storia de Il silenzio grande è ambientata negli anni ’60. Siamo a Napoli e i componenti di una famiglia litigano tra di loro perché non tutti sono d’accordo nel vendere una casa. C’è chi vorrebbe restaurarla e continuare a viverci all’interno e chi disfarsene e intascare i soldi. Villa Primic, questo è il nome della dimora, è conosciuta per essere stata in passato una lussuosa residenza di famiglia, mentre adesso, a causa dei mancati restauri, sembra un palazzo adatto per la registrazione di film horror.

La nobildonna Rose Primic e i suoi figli Adele e Massimiliano vorrebbero vendere l’immobile, mentre Valerio, il marito, uno scrittore in rovina, è contrario a questa scelta. In questa occasione l’uomo si renderà conto di non conoscere veramente i suoi familiari e ne approfitterà non solo per approfondire la loro conoscenza ma anche per fare un viaggio dentro se stesso.

Nel corso delle discussioni e dei confronti, Valerio farà delle riflessioni. Gli eventi scaturiti dalla vendita della prestigiosa dimora, gli apriranno gli occhi verso un modo diverso di vedere le cose e capirà qualcosa che fino a quel momento aveva ignorato: vivere con intensità ogni giorno non significa soltanto essere vivi, ma è un qualcosa che va oltre.