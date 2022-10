Il sole nella stanza/ Su Rete 4 il film con Peter Fonda

Il sole nella stanza, film di Rete 4 diretto da Harry Keller

Il sole nella stanza è una commedia sentimentale del 1963 che andrà in onda alle 16,55 su Rete 4 oggi, 19 ottobre. Il film rappresenta la terza pellicola di una saga costituita da quattro capitoli che hanno come protagonista Tammy. Gli altri sono: Tammy fiore selvaggio, Dimmi la verità e Tammy and the Millionaire. La regia è di Harry Keller, gli interpreti sono: Sandra Dee, Peter Fonda, Beulah Bondi, Macdonald Carey e Adam West. Il film ottiene un discreto successo di pubblico, mentre da parte della critica i pareri non sono unanimi, per molti sono da apprezzare solo la regia e la brillante interpretazione dei protagonisti. Sandra Dee ha iniziato la sua carriera giovanissima ed ha partecipato a parecchi film del filone teen movie, dedicati agli adolescenti.

Tra le pellicole più importanti vanno ricordate: Scandalo al sole, Lo specchio della vita, Torna a settembre, Ritratto in nero, Quello strano sentimento. È stata sposata con l’attore e cantante Bobby Darin con il quale ha recitato in alcune pellicole. Peter Fonda è stato un attore e regista statunitense ed è figlio di Henry e fratello di Jane Fonda. Ha ottenuto il Golden Globe e la candidatura all’Oscar per il film L’oro di Ulisse. È stato consacrato alla fama grazie al film Easy Ryder per il quale ha scritto la sceneggiatura. Peter Fonda ha anche partecipato alle serie televisive E.R. e CSI NY.

Il sole nella stanza, la trama del film

La protagonista della vicenda de Il sole nella stanza è la giovane Tammy che accompagna la signora Call in ospedale quando quest’ultima viene colpita da un malore. La ragazza, che è molta affezionata alla signora, attende che i medici le diano notizie e che la dichiarino fuori pericolo. Mentre è in attesa, conosce il dottor Mark, un giovane medico che lavora nel reparto dove la signora è ricoverata. Tammy rimane positivamente colpita del dottore, ma il giovane cerca di allontanarla perché non vuole mettere a repentaglio la sua carriera. Nonostante l’atteggiamento ostile del dottore la faccia soffrire, la ragazza continua a rimanere in ospedale e rendersi utile, suscitando simpatia e affetto da parte di tutto il personale. Tammy è una ragazza dolce e sempre sorridente e il suo carattere contribuisce a rendere più sereno l’ambiente. Tutti i pazienti, grazie a lei, ritrovano il sorriso e riesce anche a infondere il giusto coraggio alla signora Call che è in procinto di affrontare un intervento. Tammy, convince anche la caposala a ritornare in ospedale, anche se è innamorata, non corrisposta di un dottore. L’esuberanza e l’allegria di Tammy conquista tutti e finalmente riesce anche a convincere il dottor Mark a confessarle i suoi sentimenti.

