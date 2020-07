Il temerario/ Su Rete 4 il film con Robert Redford (oggi, 23 luglio 2020)

Il temerario va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, giovedì 23 luglio, a partire dalle ore 16:30. Ti tratta di un film realizzato nel 1975 negli Stati Uniti d’America dalla Universal con la regia di George Roy Hill il quale si è occupato anche della scrittura del soggetto mentre la sceneggiatura porta la firma di William Goldman. Le musiche della colonna sonora sono stata un po’ da Ferri Mancini, il ruolo di direttore della fotografia Robert Surtees mentre il montaggio è stato eseguito da William Reynolds. Nel cast sono presenti Robert Redford, Bo Svenson, Bo Brundin, Susan Sarandon, Edward Herrmann e Philip Bruns.

Il temerario, la trama del film

Andiamo a leggere la trama de Il temerario. Nello stato del Nebraska negli anni 20 alcuni mesi dopo la fine del primo conflitto mondiale un ex pilota militare sta cercando di cambiare vita sfruttando sempre le sue competenze per quanto riguarda la guida di velivoli. In particolare, l’ex avviatore ha deciso di occuparsi di viaggi turistici che prevedono la possibilità di sorvolare le campagne del Nebraska, nello specifico tutte le zone in cui sono state costruite negli ultimi anni delle fattorie. Per dare maggiore enfasi alla sua attività, puntualmente a tutti i suoi clienti racconta di una storia riguardante il primo conflitto armato durante il quale ebbe modo di confrontarsi con uno dei più grandi aviatori dell’esercito tedesco in uno scontro epico nel quale lui ebbe la peggio, ma poi venne risparmiato in ragione delle sue qualità e del suo onore.

Questa sua attività appare abbastanza redditizia, ma ben presto viene messa in discussione dall’arrivo in quella stessa zona di un altro ex soldato dell’esercito americano a sua volta un pilota di aerei il quale sta cercando di portare avanti un business similare. Non trascorrerà molto tempo prima che i due ex piloti possano essere dei veri e propri antagonisti per quanto riguarda il business. Tuttavia, dopo i primi scontri verbali, tra i due nasce una profonda amicizia e soprattutto la possibilità di collaborare mettendo su un vero e proprio numero acrobatico che potrebbe essere preso in considerazione di alcune associazioni e circoli che si occupano di fornire spettacoli affascinanti.

I due in questo modo iniziano ad avere un ruolo di grande fascino e riescono soprattutto ad impressionare il pubblico con dei virtuosismi davvero straordinari durante i quali spesso e volentieri viene messa a rischio la vita. Le loro esistenze, dunque, si incrociano in ragione di questo grandissimo numero che hanno inventato e soprattutto dovranno fare i conti con tantissime problematiche e drammi che riguarderanno le loro rispettive famiglie ed amicizie.



