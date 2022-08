Il Terzo Indizio, anticipazioni 26 agosto 2022/ Il caso Sarah Scazzi: la docu-fiction

Il Terzo Indizio, la puntata di stasera 26 agosto 2022

Nella prima serata di oggi, venerdì 26 agosto 2022, torna l’appuntamento su Rete 4 con Il Terzo Indizio. Si tratta del programma (in replica), spin-off di Quarto Grado e caratterizzato da puntate monotematiche nel corso delle quali attraverso la tecnica delle docu-fiction e delle interviste esclusive racconterà i grandi casi di cronaca nera. Nell’appuntamento condotto da Barbara De Rossi ed in programma per la prima serata di oggi andrà in onda una puntata trasmessa per la prima volta nel 2018 e dedicata al caso di Sarah Scazzi.

Il caso relativo all’omicidio di Avetrana, in provincia di Taranto, fu trasmesso nella prima puntata della terza stagione de Il Terzo Indizio, andata in onda il 16 gennaio 2018. Come sempre la trasmissione ha trattato solo casi che hanno già attraversato i tre gradi di giudizio, come lo è stato, appunto, quello di Sarah Scazzi. La stessa puntata era già stata trasmessa il 27 agosto di un anno fa e riproponeva esattamente la storia della 15enne pugliese. Barbara De Rossi ci racconta l’ultima estate di Sarah, scomparsa nel nulla il pomeriggio del 26 agosto 2010. Il suo corpo senza vita fui fatto trovare solo un mese e mezzo fa da zio Michele Misseri in fondo ad un pozzo, in aperta campagna.

Il caso Sarah Scazzi nella puntata de Il Terzo Indizio: in tv e streaming

Il Terzo Indizio ripercorrerà stasera le tappe salienti del giallo di Avetrana, dalla scomparsa di Sarah Scazzi alle testimonianze di quei terribili frangenti, fino alle condanne dei giudici i quali hanno stabilito, dopo un lungo iter processuale, che ad uccidere Sarah furono la zia Cosima Serrano, sorella della mamma della vittima, Concetta, e la cugina Sabrina. Lo zio Michele Misseri, rispettivamente marito e padre delle due accusate, è stato ritenuto colpevole solo di concorso in soppressione di cadavere. Il caso si è chiuso con la condanna nei tre gradi di giudizio all’ergastolo, a carico delle due donne. Misseri è stato condannato a 8 anni.

La storia di Sarah Scazzi è stata ricostruita da Il Terzo Indizio, per la prima volta in questo giallo attraverso la tecnica della docu-fiction. Per la realizzazione sono servite due settimane di riprese nel cuore del Salento e otto attori protagonisti provenienti dalle locali compagnie teatrali. La puntata di oggi – in replica – de Il Terzo Indizio è già disponibile cliccando qui. In alternativa potrete vederla in tv, su Rete 4, dalle ore 21.20 circa oppure in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Play. In questo caso sarà possibile collegarsi al sito ufficiale da PC oppure scaricare l’apposita app gratuita per dispositivi mobili su tablet e smartphone o anche su SmartTv.











