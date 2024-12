Federica Nargi è al settimo cielo per l’esperienza che sta vivendo a Ballando con le Stelle 2024, forse perché è una delle favorite e perché ha fatto un percorso importante. Non è stato facile, soprattutto rinunciare alla sua routine, che comprendeva passare del tempo con le sue figlie Sofia e Beatrice. Per partecipare al programma di Milly Carlucci, Federica si è fatta in quattro e stare lontana dalle sue principesse è stata la sfida più difficile, molto più delle coreografie interpretate assieme al suo maestro Luca Favilla.

“Lasciare le bambine è stata per me la cosa più difficile. Conciliare gli impegni e la vita familiare non è mai semplice. Anche perché so che manco loro da morire, dopo un mese e mezzo iniziano a chiedere di me”, ha raccontato l’ex velina. Per la più piccola è stata dura capire che mamma si sarebbe allontanata così tanto tempo: “Ma serve da insegnamento a loro per capire che se vuoi realizzare un sogno devi lavorare”, la spiegazione di Federica Nargi.

Federica Nargi, le figlie e il marito Alessandro Matri sempre al suo fianco

Da buona mamma, Federica non manca di far sentire la sua vicinanza alle figlie e non appena chiude ogni puntata, la prima cosa che fa è correre da loro. A darle manforte, ovviamente, c’è sempre il marito Alessandro Matri. Sull’ex calciatore, la Nargi scherza: “Geloso della mia complicità con Favilla? E’ talmente sicuro di sé…”.

Eppure, un po’ di sana gelosia sorgerebbe ogni qual volta Federica inizia un nuovo lavoro: “C’è la preoccupazione come in ogni lavoro, tutto può succedere ma fortunatamente non è mai accaduto”, assicura la Nargi. Adesso in famiglia sono tutti concentrati sul suo percorso a Ballando con le Stelle, per spingerla sempre più verso il traguardo e la vittoria finale. Riuscirà Federica Nargi a trionfare?

