Il Tre “Te lo prometto” a Battiti Live/ Chi è il giovane rapper emergente?

Scopriamo chi è Il Tre, artista emergente italiano al Battiti Live 2021

Il Tre fa parte degli artisti emergenti e si presenta come esponente della musica rap italiana. Diventa noto al mondo musicale grazie ai suoi successi Cracovia e Te Lo Prometto, che lo rendono apprezzato al grande pubblico e gli aprono le strade della scena rap italiana. La sua carriera è prettamente giovane. Vince il One Shoot Game nel 2016 e da qui inizia la sua scalata che lo porterà a firmare un contratto con la Warner che tuttora rappresenta la sua casa discografica. Nel febbraio del 2021 è uscito il suo nuovo album intitolato “Ali-per chi non ha un posto in questo mondo” dal quale sarà estratto il nuovo singolo “Pioggia”. Diversi sono anche i concerti in programma, che si pensa verranno svolti a Milano, Roma e Napoli, ma le date rimangono tuttora sconosciute, anche se si prospetta di organizzare nel mese di dicembre 2021.

Il Tre, la sua vita

All’anagrafe chiamato Guido Bella, il Tre vive a Roma e non lascia trasparire molto a proposito della sua vita privata. Si pensa, a causa di alcuni rumors che abbia avuto una vita difficile da bambino e che abbia incanalato tutto ciò nella musica che gli ha regalato le sue più grandi soddisfazioni, soprattutto negli ultimi anni. In alcune recenti interviste rivela di ispirarsi a Gemitaiz e di sognare in futuro un featuring con niente poco di meno che Eminem. Ormai a 24 anni, anche lui si candida ad essere una pedina stabile del panorama musicale italiano.

Per quanto riguarda il nome scelto dall’artista, si riflette semplicemente sul fatto che il numero 3 rappresenta il suo numero preferito, in quanto raffigura i membri della sua famiglia, oltre a ricordare anche il giorno della nascita. Un ulteriore curiosità si deve all’incredibile boom di popolarità che il giovane ha ricevuto grazie all’aiuto di social come TikTok. Il popolare social cinese, come è risaputo, utilizza una serie di basi, sulle quali i tiktoker possono esibirsi con balli improvvisati o cantate accentuate. Il suo brano “Te lo prometto”, fece un boom di ascolti, proprio grazie al fenomeno della viralità diffusa dal social.

Video, Te lo prometto





