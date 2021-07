Il treno fantasma, Lucky Luke/ Su Rete 4 il film con Terence Hill

Il treno fantasma, Lucky Luke va in onda su Rete 4 oggi, 10 luglio 2021, a partire dalle ore 15,30. Prodotto nel 1992 con una co-produzione italo-americana, il film per la Tv è diretto in questo episodio dal cineasta americano Ted Nicolaou che nella serie ha curato ben due episodi. L’esordio per questo regista è datato 1984, anno nel quale diresse il b-movie horror ‘Il demone delle galassie infernali (Ragewar)’, un esordio come tanti nel cinema americano per un direttore di scena che, soprattutto nel filone Western, ha lasciato piccole impronte per pellicole piacevoli ancora oggi apprezzate in televisione. Lo ricordiamo di conseguenza per alcuni titoli come ‘Bloodlust: Subspecies III’, ancora una volta cimentandosi nell’horror in una saga che negli anni ’90 richiamava soprattutto adolescenti americani al cinema per ammirare le ‘scream queen’ teen-agers e i mostri da make-up artigianale, oppure per ‘La maschera etrusca (The Etruscan Mask)’ o altre produzioni nelle quali si è cimentato come regista o sceneggiatore.

Nel cast de ‘Il treno fantasma (Lucky Luke)’ troviamo protagonista, nel ruolo di Luke, il nostro Terence Hill. Massimo Girotti è stato parroco, poliziotto, uomo qualunque, ma nelle vesti di cow-boy ha sempre espresso il top della sua carriera solista oppure assieme all’inseparabile compagno di scazzottate Bud Spencer. Negli anni della saga di Lucky Luke uscivano al cinema film celebri come ‘Botte di Natale’ ultimo capitolo su grande schermo assieme all’amico di sempre, pochi anni prima, con ‘Renegade – Un osso troppo duro’, già Massimo Girotti lasciava impronte solitarie nella ricostruzione di una carriera oramai senza Bud Spencer e Lucky Luke fu la serie che confermò la divisione della coppia.

Il treno fantasma, Lucky Luke, la trama del film

Leggiamo la trama de Il treno fantasma, Lucky Luke. Nella cittadina tranquilla di Daisy Town lo sceriffo Lucky Luke mantiene l’ordine e si gode le attenzioni della bella Lotta Legs, proprietaria del saloon locale che per il biondo sceriffo ha una particolare predilezione. Un giorno, proprio all’interno del saloon, il vecchio Axel racconta dell’ennesimo incidente ferroviario in seguito al crollo di una diga e lo stesso uomo subisce l’inizio di una persecuzione legale da parte di una banca che vuole arrogarsi il diritto d’acquisto dei suoi terreni. L’America sta vivendo la sua viabilità con le lunghe ferrovie che collegano l’est con l’ovest e il business dei terreni dove sorgerà il ‘cavallo a vapore’ è terra di conquista per banchieri senza scrupoli assieme a loschi individui dalla colt facile. Ma in Daisy Town la legge è Lucky Luke, sono avvisati tutti i malintenzionati.

