IL TRUFFACUORI/ Curiosità, trama e cast del film in diretta su Rai 1 e in streaming su Raiplay

Il truffacuori, le curiosità del film in diretta streaming video su Raiplay

Di seguito, le curiosità della commedia sentimentale Il truffacuori, in onda oggi, martedì 7 maggio, su Rai 1 alle 21,20 e contemporaneamente in diretta streaming su RaiPlay. La pellicola è anche presente sulle piattaforme Sky e Now

Tv, in abbonamento.. Il film Il truffacuori è stato particolarmente apprezzato da pubblico e critica, ottenendo ben 5 candidature ai Premi César e una nomination per Romain Duris ai Satellite Awards 2010, scopriamo qualche curiosità che riguarda l’attore.

Romain Duris, classe 1974, è stato un attore di culto tra gli anni ’90 e il 2000, lavorando per ben 7 volte con il regista Cédric Klapisch, in particolare nella trilogia intitolata L’appartamento spagnolo. Nel corso della sua carriera è stato candidato per ben 6 volte al Premio César, senza mai riuscire però a portare a casa il premio. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore ha un profilo Instagram con più di 219 mila follower, su cui condivide numerosi momenti della sua vita familiare e professionale. Infatti da diversi anni Duris è felicemente legato alla collega Olivia Bonamy, con cui ha due figli. L’attore è tornato lo scorso anno sul grande schermo in The Animal Kingdom di Thomas Cailley (2023), mentre contemporaneamente ha collaborato nuovamente con Cédric Klapisch nella serie televisiva Greek Salad.

Il truffacuori, in onda su Rai 1 e diretto da Pascal Chaumeil

Va in onda stasera la commedia sentimentale del 2010 dal titolo Il truffacuori. La pellicola è diretta dal regista francese Pascal Chaumeil, nel suo film d’esordio.

Le musiche hanno invece la firma del compositore tedesco Klaus Badelt, celebre per le sue numerose collaborazioni con Hans Zimmer in progetti di grande successo, come Il gladiatore, Il principe d’Egitto e La sottile linea rossa.

Il protagonista del film Il truffacuori è interpretato dall’attore francese Romain Duris, volto amato dal pubblico in particolare per la sua interpretazione in Tutti i battiti del mio cuore (2005), che gli è valsa anche una candidatura al Premio César. Al suo fianco l’attrice e cantante francese Vanessa Paradis, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Elisa nell’omonimo film con Gérard Depardieu. Nel cast del film Il Truffacuori anche Andrew Lincoln, famoso per il ruolo di Rick Grimes nella serie televisiva The Walking Dead.

La trama del film Il truffacuori: perché viene ingaggiato lo sfasciacoppie?

Il truffacuori racconta la storia di Alex (Romain Duris), un uomo molto affascinante che lavora come “sfasciacoppie”. Infatti, insieme a sua sorella e al cognato, hanno aperto una società per aiutare le donne insoddisfatte dalla loro vita di coppia a mettersi in salvo da relazioni disfunzionali. Il modus operandi è davvero molto semplice: Alex viene solitamente ingaggiato dalle famiglie di queste donne infelici per sedurle e aiutarle a trovare il coraggio di chiudere con i fidanzati, così da salvarle da un futuro triste e infelice.

Un giorno però accade qualcosa di inaspettato, infatti il protagonista viene contattato per aiutare una giovane e bella ereditiera, Juliette (Vanessa Paradis), che sta per convolare a nozze con Jonathan (Andrew Lincoln), di cui è pazzamente innamorata.m All’inizio Alex è deciso a rifiutare questa missione, infatti solitamente interviene solo nel caso in cui la coppia non sia felice, ma visto il lauto compenso alla fine decide di accettare.

Il compito si rivelerà però molto più difficile del previsto, infatti Juliette è davvero convinta di voler sposare Jonathan e mancano solo dieci giorni alla fatidica data del matrimonio…

