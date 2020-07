Il vero amore/ Su Canale 5 il film con Jesse Metcalfe (oggi, 10 luglio 2020)

Il vero amore va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, venerdì 10 luglio, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2015 grazie ad una coproduzione tra Canada e Stati Uniti distribuita direttamente sul circuito televisivo ed in particolar modo su Hallmark Channel. La regia del film è stata affidata a Anne Wheeler, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Nancey Silvers, le musiche della colonna sonora sono state composte da Terry Frewer e i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Valerie Halverson. Nel cast figurano Jesse Metcalfe, Autumn Reeser, Laura Mennell, Aaron Craven, Lauren Holly e Briana Buckmaster.

Il vero amore, la trama del film

Ecco la trama de Il vero amore. Bradley è un giovane e già famoso cantante americano di genere country che vive a Nashville. Per realizzare questo sogno, il cantante ha dovuto lasciare la sua amata cittadina nello stato del Texas dove tuttavia ha avuto un’esistenza non semplicissima in quanto da bambino ha dovuto superare il trauma della morte di entrambi i genitori. Durante quel periodo, tuttavia, ha avuto la fortuna di avere al proprio fianco una giovane ragazza di nome Sara e tutta la sua famiglia. Sara in questo periodo, in ragione del fatto che Bradley sta per sposarsi con un’attrice di nome Catherine, gli invia l’anello della sua adorata mamma affinchè nel giorno del matrimonio lo possa indossare la sua sposa. Tuttavia, non appena riceve l’anello il cantante ricorda tutti i momenti felici vissuti con la sua amica del cuore e di come senta un po’ la mancanza di quei momenti in cui tutto andava nel verso giusto. Deciso nel prendersi una pausa e soprattutto nella speranza di poter ritrovare la vena artistica ormai persa da diverse settimane, fa ritorno nella sua cittadina dove incontra a distanza di diversi anni Sara.

Per la donna il momento non è dei migliori in ragione della sua attività incentrata nella produzione e vendita di fiori. L’azienda non si sta dimostrando remunerativa come lei aveva immaginato ed ora si trova dinanzi a problemi di liquidità che le banche non le permettono di superare. A questo punto il cantante, deciso a trascorrere qualche giorno nella cittadina prima del matrimonio, aiuta Sara nei propri impegni quotidiani nella speranza che tutto si possa aggiustare. Durante i giorni trascorsi in una piccola cittadina, si renderà conto di come questo genere di vita sia sempre stato quello preferito e soprattutto di come nei confronti della giovane ragazza ci sia un certo sentimento d’amore. I due infatti, durante una serata trascorsa nel locale posizionato nelle vicinanze delle loro case, si lasciano andare ad un romantico bacio d’amore. Tutto questo però cozza con i preparativi del matrimonio che nel frattempo si sono spostati nella cittadina e non più in Italia come inizialmente avevano previsto e progettato. Il cantante dovrà capire se andare avanti una relazione piuttosto complicata con un’attrice che ama la montagna oppure essere al fianco di una donna che condivide con lui l’amore per quella terra e per quella semplicità.

