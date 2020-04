Il vero amore/ Su Canale 5 il film con Laura Mennell (oggi, 15 aprile 2020)

Pubblicità

Il vero amore va in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 15 aprile, a partire dalle ore 14.45. Si tratta di una pellicola di genere drammatico realizzata nel 2015 negli Stati Uniti e tratta da una sceneggiatura di Nancey Silvers, con la produzione della Country Road Productions e la distribuzione di The Hallmark Channel. Il tutto con la fotografia di Adam Sliwinski, il montaggio di Richard Schwadel e le musiche di Terry Frewer. Il film è stato diretto dalla regista canadese Anne Wheeler, che nella sua carriera ha curato anche titoli come Vivere fino alla fine, In cerca della verità, Il mio arcobaleno e Fermate il matrimonio!

Protagonista principale è l’interprete statunitense Jesse Metcalfe, diventato famoso grazie alla serie Desperate Housewives e ai film Il mio ragazzo è un bastardo, Amore in linea e Un alibi perfetto. Viene affiancato dalla collega Autumn Reeser, apprezzata per The O.C., Undressed, La ragazza della porta accanto e Americanese. Nel cast sono presenti anche Laura Mennell, Aaron Craven, Hrothgar Mathews e Lauren Holly.

Il vero amore, la trama del film

La trama di Il vero amore parla di un cantante e musicista country di alto livello, Bradley Suttons, che sta passando un momento di autentico successo. È fidanzato con l’attrice Catherine Mann ed è ad un passo dal matrimonio. Tutto sembra andargli benissimo, il pubblico lo acclama e lui si sta godendo la celebrità. Tuttavia, il grande cambiamento è dietro l’angolo. L’artista viene costretto a tornare nel suo paese di origine per vendere la sua casa, ma il ritorno nel luogo natio mette in crisi le sue convinzioni.

Diversi ricordi riaffiorano nella sua mente. Bradley incontra la sua vecchia amica Standor, con la quale aveva vissuto una storia in età molto giovane che stava a sua volta per sfociare in un matrimonio, anche se in maniera giocosa quando erano bambini. A poco a poco, la confusione di Bradley si fa sempre più strada. L’uomo sceglie di restare nella cittadina rurale fino al giorno delle nozze con Catherine, nonostante lei stessa non ne sia contenta. Si rende conto che la sua anima da cowboy non è stata mai sopita del tutto e ora è di fronte ad un dilemma: meglio restare nel paese di origine o tornare nella grande città che tante soddisfazioni gli ha dato?



