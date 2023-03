Il Volo, chi sono le fidanzate?/ Eleonora Venturini per Gianluca Ginoble. Ignazio e Piero single?

Il Volo: solo un componente del trio è fidanzato? Gianluca Ginoble felice con Eleonora Venturini

Il nome de Il Volo è famoso in tutto il mondo. Il trio musicale formato da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone ha incantato il pubblico italiano ed internazionale nel corso di questi anni, con una voce straordinaria ed interpretazioni indimenticabili. Ma se della loro musica si sa tutto, della loro vita sentimentale le informazioni si contano sul palmo di una mano. I tre tenori sono fidanzati? Molti fan si domandano chi siano e soprattutto se ci siano delle persone nella quotidianità dei tre ragazzi.

Ebbene per quanto riguarda Gianluca Ginoble, nel suo cuore ci sarebbe una ragazza con lo stesso nome della sua amata mamma. “Sono fidanzato, si chiama come mia madre: Eleonora. Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice”, ha raccontato non molto tempo fa. La fortunata si chiama Eleonora Venturini e a quanto pare le cose tra i due procedono a gonfie vele. Per quanto riguarda Ignazio Boschetto, invece, non è ancora del tutto chiaro se sia fidanzato o meno con la ballerina brasiliana Ana Paula Guedes.

Se Gianluca Ginoble è felicemente fidanzato con Eleonora Venturini, dicevamo che permangono dubbi sul fatto che Ignazio Boschetto sia ancora fidanzato con la ballerina brasiliana Ana Paula Guedes, con la quale non si vede da un bel pezzo, almeno pubblicamente. Le certezze, invece, riguardano la vita sentimentale di Piero Barone, che sarebbe ancora single. A farlo sapere è stato lui stesso, qualche tempo fa, in una intervista rilasciata a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. “L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no”. Nel passato del tenore, tuttavia, ci sono due donne molto noti al pubblico televisivo: Veronica Ruggeri, giornalista de Le Iene, e Valentina Allegri, figlia di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Con quest’ultima, il cantante si è frequentato per un breve periodo, infatti dopo qualche mese la relazione è naufragata.

