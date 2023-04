Il Volo, chi sono le fidanzate?/ Gianluca Ginoble al settimo cielo, Ignazio e Piero..

Chi sono le fidanzate de il Volo? Solo uno dei tre tenori sarebbe fidanzato

La vita privata di Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, ovvero il famoso trio de Il Volo, appassiona da sempre i fan di nuova e vecchia data dei tenori. La domanda ricorrente riguarda il loro status sentimentale: sono fidanzati? e chi sono le fidanzate? Partiamo col dire che sappiamo pochissimo della vita privata dei tre cantanti, ma setacciando il web siamo riusciti a reperire alcune informazioni succulente. Per quanto riguarda l’amore, il cuore di Gianluca Ginoble batte per Eleonora Venturini Storaro, famosa fashion designer, soprattutto di intimo, nonché nipote di Vittorio Storaro, celebre regista e direttore di fotografia vincitore di tre premi Oscar.

Gianluca Ginoble ed Eleonora Venturini Storaro starebbero insieme da diverso tempo, ma non è chiara quale sia la data esatta, dato che i due – al di là di qualche scatto social – sembrano voler dire il loro amore alla larga dalle luci dei riflettori. “Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice”, aveva dichiarato non troppo tempo fa il cantante.

Piero Barone e Ignazio Boschetto sono single? Tanti rumors e…

Per quanto concerne Ignazio Boschetto e Piero Barone, invece, le cose sembrano essere leggermente diverse. Piero Barone pare sia ancora single. O almeno lo era fino a non molto tempo fa, quando ha ammesso di aver avuto poco tempo per pensare all’amore. Il nome del cantante siciliano, tuttavia, era stato accostato a volti noti del mondo della tv e dello spettacolo, come ad esempio la reporter delle Iene, Veronica Ruggeri. Situazione simile, forse, per Ignazio Boschetto che si sarebbe lasciato con la “storica” fidanzata Ana Paula Guedes, ballerina brasiliana. Della coppia non si hanno più notizie da tempo, motivo per cui in molti considerano anche il buon Ignazio single. Sarà davvero così? Per ora tutto tace…

