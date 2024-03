Il Volo/ Come erano Piero, Ignazio e Gianluca e chi sono le loro fidanzate: solo uno di loro è single

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno raggiunto una popolarità enorme con Il Volo infrangendo parecchi record

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ovvero il trio del Volo, approdano a Domenica In per un’intervista ai microfoni di Mara Venier. Sarà l’occasione di riavvolgere la grande carriera dei tre artisti, che in questi anni si sono ritagliati uno spazio importante a livello globale. In quindici anni, Gianluca, Piero e Ignazio hanno brillantemente conquistato il mercato discografico. Il trio del Volo è stato infatti il primo terzetto italiano a finire sotto l’ala di una major statunitense, la Geffen. Al Festival di Sanremo 2024, hanno incantato con il brano ‘Capolavoro’, senza riuscire però a replicare l’indimenticabile vittoria del 2015 con Grande Amore, un brano che ancora oggi è amatissimo dai fan.

Il trio del Volo è nato nel 2009, con Barone, Boschetto e Ginoble che hanno fatto squadra dopo aver partecipato a Ti lascio una canzone. Il gruppo conta ben tredici album, che hanno fruttato premi e riconoscimenti di vario tipo, tra cui Latin Pop Albums Artist of the Year, Press Award, Premio Artista Italiano nel Mondo, Premio Disco d’Oro, Premio CD Multiplatino, Premio CD Multiplatino e moltissimi altri.

La vita privata e sentimentale de Il Volo, chi sono le fidanzate?

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono cambiati molto nel corso degli anni, ma la loro voglia di fare musica è rimasta immutata. Il Volo ha conosciuto un successo mondiale da stropicciarsi gli occhi e oggi i tre tenori non sono più una sorpresa, ma sono diventati dei veri e propri big. Per quanto riguarda la vita privata, le fidanzate e le questioni di cuore, sappiamo che Ignazio Boschetto è innamoratissimo di Michelle Bertolini, a cui ha già fatto la proposta di matrimonio.

Gianluca Ginoble è invece fidanzato con Eleonora Venturini Storaro, una ragazza laureata in Fashion e Costume alla Sapienza di Roma. Ignazio Barone, invece, dopo una storia d’amore con l’inviata de Le Iene Veronica Ruggieri e la figlia di Massimiliano Allegri, Valentina, pare essere single al momento.

