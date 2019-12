Il Volo/ Dieci anni di successo e “Grande amore”: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble

Il successo internazionale de Il Volo è ormai certezza da molti anni, dieci per l’esattezza. Proprio per questo motivo lo scorso mese, nell’incantevole cornice di Matera, il trio di giovani tenori si è esibito in un concerto unico nel genere, in diretta su Canale 5. Sul palcoscenico c’è stata notevole commozione, per un vero viaggio che ha avuto inizio dagli esordi di “Ti lascio una canzone”, quando ancora erano dei bambini. Poi il successo negli Stati Uniti dove hanno avuto il piacere e l’onore di poter duettare con i grandissimi nomi della musica. Diventati famosi per merito del talent di Antonella Clerici, in questo decennio Il Volo ha raggiunto traguardi davvero inimmaginabili. Proprio nei primissimi anni della loro carriera, il successo era arrivato fuori i confini italiani. Poi con la vittoria di Sanremo e “Grande amore”, qualcosa è cambiato e sono praticamente tornati a “casa”. Del loro successo in America hanno detto: “Era il sogno di tutti e ci siamo accorti di quanto il pubblico fosse vario. Dobbiamo dire grazie a loro perché ci hanno scoperto. L’Italia però ci ha regalato le più grandi emozioni, fin da quella volta a Sanremo. Noi eravamo sconosciuti qui fondamentalmente”.

Il Volo, dieci anni di grande (amore) successo

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble nonostante i già dieci anni di carriera alle spalle, non hanno assolutamente perso il loro “smalto”. Nel loro futuro c’è ancora tanta musica: “Speriamo di fare altri 10-20 anni così” – hanno rivelato. Nel 2015, intervistati da Vanity Fair dopo il successo sanremese, hanno affermato: “Noi giriamo il mondo portando in giro il bel canto italiano, quello che fa Bocelli da vent’anni, ma che in Italia non era tanto considerato. Il successo che abbiamo avuto tra i nostri coetanei è stata una sorpresa anche per noi. Grande Amore, uno dei pochi inediti che abbiamo fatto, è una canzone pop, sono le voci che la rendono più classica. Il nostro è un genere che è sempre stato fatto da adulti, l’intuizione di Torpedine è stata farlo cantare a dei ragazzini”.

