Il Volo/ Video, un tour estivo pieno di emozioni e… (Radio Italia Live)

Il Volo sarà protagonista durante la serata del Radio Italia Live Palermo oggi 29 giugno. Il gruppo musicale negli ultimi anni ha riscosso un successo straordinario a livello globale. Gianluca, Piero e Ignazio hanno recentemente intrapreso un tour europeo estivo, che lascia presagire numerose sorprese interessanti per i loro numerosi fan. Ad esempio, il 26 giugno, i tre si sono esibiti all’Auditorium Parco della Musica di Roma insieme al violinista Alessandro Quarta e al pianista Giuseppe Magagnino, incantando il pubblico con le loro voci soavi e riconosciute. Il trio è reduce dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Musica che resta, con il quale ha conquistato un ottimo terzo posto alle spalle di Mahmood e Ultimo. Inoltre, l’ultimo album Musica sembra andare a gonfie vele ed è stato molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica grazie alla capacità di districarsi al meglio fra lirica, pop e musica leggera.

Il Volo, Radio Italia Live Palermo: una fase di profonda crescita

Come si può ben notare, la carriera de Il Volo, ospiti a Radio Italia Live Palermo, prosegue nella sua fase di profonda crescita e sembra non avere alcun tipo di freno. Ogni evento del gruppo musicale diventa rapidamente sold out, con tanta gente che non ha alcuna intenzione di perdersi le performance dei propri amati beniamini. L’attenzione dei tre ragazzi è ora rivolta verso la prosecuzione del tour europeo, che toccherà numerose città italiane ed europee. Tra le date più interessanti del Bel Paese, segnaliamo l’8 luglio a Genova, il 21 luglio a Palermo, il 28 luglio a Lecce e la conclusione nazionale il 24 settembre all’Arena di Verona. Nel frattempo, ci saranno numerosi eventi soprattutto nell’Europa dell’Est, in città come San Pietroburgo, Mosca, Sofia, Kiev e Budapest, dove ci sarà il gran finale il prossimo 29 settembre. In questo modo, i due tenori e un baritono continueranno a mostrare tutta la loro classe da vendere, allargando i propri orizzonti e acquisendo una fama ulteriormente maggiore.

Il Volo, le tappe della loro storia

Nel corso di una recente intervista in occasione del primo decennio della sua storia, Il Volo ha ripercorso le tappe della propria carriera e raccontato le proprie sensazioni in vista dei prossimi impegni. Nell’occasione, Piero e Gianluca sono stati interpellati su Bohemian Rhapsody, il biopic dedicato ai Queen. Il primo non ha apprezzato più di tanto la pellicola perché troppo incentrata sul personaggio di Mercury, mentre il secondo l’ha gradita particolarmente. Al contempo, i tre ragazzi hanno sottolineato quanto il Teatro Ariston di Sanremo sia in grado di suscitare emozioni che non possono essere paragonate a nessun altro palco.

A chi mi dice





© RIPRODUZIONE RISERVATA