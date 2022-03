Ilaria Bruni e Denis Dosio, che coppia a La pupa e il Secchione show!/ “Non ho paura di dormire con lui…”

Ilaria Bruni ha paura di dormire con Denis Dosio? La risposta sorprende e stuzzica…

Ilaria Bruni dovrà mettere sui libri Denis Dosio. La secchione del programma La pupa e il Secchione show 2022 è sempre stata la prima della classe ed è riuscita a coniugare il lavoro con una delle sue tante passioni da nerd, quella per i videogiochi. Ha molti altri interessi, che spaziano dal cinema ai fumetti, soprattutto giapponesi, fino alla musica indie e demenziale, ai giochi di ruolo e al cosplay. Ha voglia di mettersi in gioco ed è molto competitiva, soprattutto con sé stessa. Nella clip di presentazione, Ilaria ha rivelato di essere molto nerd: “Mi piacciono anche i manga giapponesi. A tempo perso cerco di studiare il giapponese ma non è facile”. Ilaria non ha paura di condividere lo stesso letto con Denis Dosio: “Non sono preoccupata per questo. Spero che non lo sia lui”. Nella prima puntata, Ilaria Bruni ha rischiato di essere scelta da Francesco Chiofalo. Ilaria Bruni, sarà una delle secchione protagoniste del reality più divertente della televisione, condotto da Barbara D’Urso.

Già dalla prima puntata, andata in onda il 15 marzo, abbiamo imparato a conoscere i nuovi concorrenti che si sfideranno a colpi di cultura durante otto settimane. Ilaria Bruni fa coppia con Denis Dosio, il giovane influencer e performer di 21 anni, amato dai fan ma spesso criticato sui social per il suo carattere troppo eccentrico ed estroverso. I concorrenti saranno ospiti di una bellissima villa alle porte di Roma, dove avranno modo di conoscersi meglio ma soprattutto di studiare per superare le prove previste dal programma. Ilaria dovrà infatti lavorare tanto con Denis, ma anche lei avrà tanto da imparare dal suo Pupo.

La pupa e il Secchione show 202: Ilaria Bruni fa coppia fissa con Denis Dosio ma…

Nella seconda puntata de La pupa e il Secchione show 202, in onda il 22 marzo, il pubblico saprà anche se le coppie formate durante l’esordio rimarranno tali per tutto il programma o cambieranno in corso d’opera. Nelle scorse edizioni infatti numerosi concorrenti hanno avuto dei ripensamenti e hanno voluto cambiare partner durante il programma. Ilaria Bruni è una vera e propria nerd che di professione fa la programmatrice di videogiochi e adora la cultura giapponese, si dichiara pronta a mettersi alla prova anche per aumentare la sua autostima. Se i secchioni saranno impegnati in lezioni di look e stile, i pupi e le pupe dovranno seriamente impegnarsi per apprendere un po’ di cultura generale. Ilaria è dunque pronta a mettersi in gioco e migliorare il suo aspetto fisico per poter vincere questa edizione della Pupa e il Secchione, ma dovrà superare i giudizi dei severi giudici. Seguiamo insieme il suo percorso all’interno del reality amato dagli italiani. Ha voglia di mettersi in gioco ed è molto competitiva, soprattutto con sé stessa. Come ne uscirà da questa esperienza?

