Ilaria Ceccarelli: “Mamma Sabina Ciuffini il faro della famiglia”/ Lei piange e…

Ilaria Ceccarelli, figlia di Sabina Ciuffini e Franco Ceccarelli, sorprende mamma Sabina durante la sua intervista ai microfoni di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno. Davanti allo specchio, la conduttrice di Raiuno sorprende la Ciuffini mostrandole un videomessaggio della figlia Ilaria di fronte al quale la valletta storica di Mike Bongiorno non trattiene le lacrime. “Ciao mamy, volevo farti vedere questa foto. Siamo io e te al mare. Il viaggio è stato lungo e bello, a volte è stato difficile e durerà ancora un sacco di tempo. Abbiamo visto il mondo cambiare. Nel 2020 abbiamo visto una pandemia che ha cambiato noi stessi, ma tu rimai e rimarrai il faro illuminato di questa famiglia. Una donna che ha sempre sostenuto gli altri e se stessa e per questo ti stimo e ti voglio bene”, afferma Ilaria.

SABINA CIUFFINI PIANGE PER LA FIGLIA ILARIA CECCARELLI

Le parole della figlia Ilaria Ceccarelli emozionano Sabina Ciuffini che, in diretta, davanti allo specchio di Oggi è un altro giorno, non trattiene le lacrime. “La vita è bella in ogni caso. ringrazio Ilaria per le sue parole. Le donne devbono aiutarsi perchè tutte le donne affrontano le stesse esperienze quindi bisogna avere una sorellanza”, dice Sabina Ciuffini. “Ilaria ti da dedicato delle belle parole, le meriti?”, chiede Serena Bortone. “Se lei le ha dette sì perchè è un peperino. Lei merita il mio amore perchè temo che abbia preso da me la mancanza di ambizione e questo, forse, non valorizza le sue doti, ma le faccio auguri di felicità e di bellezza“, conclude.



