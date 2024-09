Momento molto difficile per Ilaria al Grande Fratello 2024

Ilaria Clemente sprofonda nello sconforto al Grande Fratello 2024 ripensando al suo fidanzato. La concorrente gieffina non trattiene le lacrime al pensiero di non condividere la quotidianità con Daniele e si fa assalire da mille dubbi. Parlando con gli altri coinquilini, trova conforto e calore ma alla fine la nostalgia prende il sopravvento. “Mi sono distaccata da tutto per stare qui dentro è troppo brutto”, dice in lacrime Ilaria, mentre i suoi compagni cercano di farle vedere il lato positivo e di tenere il morale alto in vista della puntata.

“Quando esci sei più forte ancora”, “Solo così puoi capire chi vuoi davvero vicino”, le dicono ancora rincuoranti. Entrata nella casa del con grande entusiasmo, dopo pochi giorni Ilaria ha avvertito una forte nostalgia di casa e delle sue abitudini che la legavano a Daniele.

La nostalgia di Ilaria e quella videochiamata col fidanzato prima di entrare al Grande Fratello

E infatti ripensando alle abitudini fuori dalla casa, la nostalgia è tornata a bussare forte alla porta di Ilaria, con la gieffina che non ci ha pensato due volte a sfogare ogni preoccupazione. “L’ultimo saluto tra di noi è stato devastante…”, ha ricordato affranta la gieffina.

“Io e Daniele abbiamo convissuto e la sera prima di entrare nella casa eravamo insieme io e lui oltre ad una cena in compagnia di amici per i saluti”, sottolinea Ilaria. “Il momento devastante è stata l’ultima telefonata, avevo il cuore rotto”, ha concluso singhiozzante la concorrente gieffina.