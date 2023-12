Ilaria Conti Gallenti, 28enne morta a New York/ Il video alla madre poco prima della fine

Ilaria Conti Gallenti è stata trovata senza vita nel letto della sua abitazione del Queens, a New York. A fare la tragica scoperta è stato il marito americano: i due si erano separati pochi giorni prima e lui dormiva sul divano. Secondo quanto raccontato ai familiari della moglie e alla polizia, quando ha sentito la sveglia suonare con insistenza senza nessuno che la spegnesse, è andato a controllare e ha immediatamente contattato il 911.

Come riportato dal Giorno, la madre e l’amica di Ilaria Conti Gallenti sono partite alla volta degli Stati Uniti per trovare quelle risposte che ancora mancano. Il corpo della giovane è stato sottoposto ad autopsia e non sono emerse patologie nascoste, eccetto una comune aritmia cardiaca. Come confermato dall’amica Margherita, gli esami tecnologici non hanno segnalato alcuna sostanza anomala in circolo: “Il caso è stato bollato come ‘morte naturale’. Ma questo è difficile da credere”.

Il caso di Ilaria Conti Gallenti

I familiari della giovane bolognese hanno organizzato accertamenti in via privata per chiarire cosa sia accaduto davvero. Il matrimonio di Ilaria con il marito risale a maggio, poi il trasferimento nella Grande Mela e subito i litigi: “Quattro o cinque giorni prima che morisse, Ilaria mi aveva detto che si erano lasciati. Per questo lui dormiva sul divano”. Gli ultimi contatti tenuti con Ilaria risalgono alla mattina della morte: alle ore 7.15 la giovane aveva condiviso un video con la madre: “Un quarto d’ora dopo, ha scritto a un’amica per vedersi in giornata”. Un’ora dopo la ventottenne è morta. L’obiettivo è quello di ottenere la verità. La famiglia non farà passi indietro.











