Ilaria D’Alessio, serata in discoteca con Denise Esposito/ Uscita tra coetanee per figlia e compagna di Gigi

Vacanze a Mykonos per la famiglia D’Alessio

L’amore tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito procede a gonfie vele. La coppia che ha coronato l’amore con la nascita del piccolo Francesco, dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna, si è concessa anche una vacanza a Mykonos. Gigi e Denise, però, non sono soli perchè a in Grecia c’è anche Ilaria, la figlia di Gigi D’Alessio, nata dal matrimonio con Carmela Barbato come Claudio e Luca. La grande famiglia di Gigi ha così scelto Mykonos per trascorrere le vacanze, divertirsi e riposarsi come documentano le storie pubblicate su Instagram sia da Ilaria D’Alessio che da Denise Esposito.

La figlia e la compagna di Gigi D’Alessio hanno pubblicato alcuni video girati all’interno di un noto locale di Mykonos dove, pare, abbiano trascorso la serata. La prova definitiva della serata trascorsa insieme è arrivata dal profilo Instagram di Ilaria che ha condiviso una foto con papà Gigi scrivendo “La mia scappatella estiva”.

Ilaria D’Alessio e Denise Esposito: la figlia e la compagna di Gigi D’Alessio coetanee

Tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito ci sono diversi anni di differenza, precisamente 25. Il cantautore napoletano, infatti, ha 55 anni mentre Denise ha 30 anni, esattamente come Ilaria, la figlia di Gigi. Su cinque figli nati da tre donne diverse, Ilaria è l’unica figlia femmina di D’Alessio e ha la stessa età della nuova compagna del padre nonchè mamma del fratellino Francesco. Sui social, Ilaria e Denise Esposito non si mostrano insieme, ma pare che Gigi sia riuscito a creare un clima disteso in famiglia.

A Mykonos, così, la figlia e la compagna di Gigi D’Alessio si godono le vacanze divertendosi e condividendo il loro tempo con D’Alessio che riesce a dare la giusta attenzione a tutti i suoi figli indipendentemente dalla loro età.











