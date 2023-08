Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon si sposano/ Lei: “Ecco come me l’ha chiesto. La data? Abbiamo pensato per…”

Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon pronti a convolare a nozze: l’annuncio della conduttrice

Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon sono pronti a convolare a nozze. Da anni si rincorre il gossip sul possibile matrimonio della coppia, finora mai diventato realtà. Eppure sembra che ora la decisione sia stata presa. A comunicarlo è stata proprio la conduttrice nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

L’ex portiere, che ha chiuso la sua carriera al Parma, ha ufficialmente fatto la sua proposta di nozze alla compagna: “Me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili. – ha spiegato D’Amico – Tipo, a cena, di punto in bianco, diceva: ‘Ma come mai io e te non ci siamo ancora sposati? Lo facciamo?’. Una volta me lo ha chiesto con un messaggio via Whatsapp da Parigi… ma alla nostra età le cose vanno fatte come si deve…”.

Quando si sposano Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon?

La proposta ‘seria’ è dunque arrivata, al punto che ora Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon pensano alla data delle nozze: “Serve almeno un po’ di tempo per organizzare. – ha spiegato la conduttrice – Ci eravamo detti di farlo a giugno 2024, con calma, poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi con la Nazionale e quindi rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese… scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia. Vedremo, magari anticiperemo, ma sarà di certo un momento intimo, senza clamore”. La fatidica data non è stata dunque ancora decisa, ma pare che sull’anno non ci siano più dubbi: sarà il 2024.

