Ilaria D’Amico e Gigi Buffon in crisi?/ La conduttrice: “Lui voleva smentire, ma…”

Ilaria D’Amico smentisce la crisi con Gigi Buffon: il retroscena

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono ormai abituati alle voci di crisi che, a cadenza periodica, piombano su di loro. La coppia è sempre sotto i riflettori della cronaca rosa e ne segue, passo dopo passo, ogni risvolto sentimentale: dalle paparazzate insieme a presunti momenti di distacco. Ma una vera e propria crisi, in fondo, non c’è mai stata. Lo rivela la stessa conduttrice televisiva in un’intervista al settimanale F, parlando dell’amore per il portiere del Parma e smentendo di fatto ogni voce di crisi nella coppia.

Come riportato anche da Leggo, Ilaria D’Amico ha rassicurato tutti spiegando come i rapporti tra i due siano distesi. E rivela come Buffon avrebbe voluto fare una smentita pubblica per respingere le voci di crisi, ma lei glielo avrebbe vietato per uno specifico motivo: “Lui voleva fare una smentita, ma gli ho detto: tra un mese lo riscrivono e se non smentisci di nuovo a quel punto sembra sia vero“. Per evitare di incappare in un corto circuito di smentite, la coppia avrebbe così deciso di rimanere nel silenzio.

Ilaria D’Amico e il rapporto con il gossip: “Ci deve essere un meccanismo…“

Ilaria D’Amico smentisce dunque la presunta crisi in corso con Gigi Buffon: la loro storia d’amore è più solida che mai. Sempre al settimanale F ha anche spiegato come, a suo dire, il gossip agisca per raccontare la genesi di una love story Vip: “Eravamo sempre insieme, con i paparazzi spesso sotto casa a Parma e a Milano, ma quelle foto non uscivano mai. Ci deve essere un meccanismo seguito dai giornali di gossip: per un periodo uscivano solo foto che ci baciavamo, un altro ero sempre incinta. Poi la crisi. E adesso siamo nel momento della crisi superata“.

Smentite sentimentali a parte, per la D’Amico è ora di tempo di fare ritorno in tv dopo due anni di assenza. La conduttrice sarà infatti al timone del nuovo talk show Che c’è di nuovo, al via da ottobre in prima serata su Rai2. Un atteso ritorno sul piccolo schermo per lei che, proprio in tv, ha costruito la sua carriera di affermata giornalista e conduttrice.











