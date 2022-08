Ilaria D’Amico: “Totti e Ilary? Lei per lui era un punto di equilibrio”/ “Buffon vuole bene a Francesco e…”

Ilaria D’Amico parla della rottura tra Totti e Ilary

Molti volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport si sono espressi in queste settimane sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Alla lunga lista si aggiunge anche Ilaria D’Amico che una lunga intervista al magazine F ha affrontato il tema, raccontando anche l’affetto che lega il suo compagno Gigi Buffon a Francesco. “Totti sembra quello che se la passa peggio? Intanto lei, in quanto donna, ha più risorse”, ha esordito la D’Amico sul tema.

Ilary Blasi dopo Totti: nuovo look e ritorno all'università?/ "Vuole tagliare i capelli e tornare a studiare"

Ha dunque approfondito la questione, dichiarando: “La premessa è che nessuno può giudicare le vicende di una coppia, complesse per natura, ma credo che per Francesco, Ilary fosse un grande punto di equilibrio. Lui è una persona a cui Gigi vuole molto bene: non si vedono quasi mai, ma erano insieme dai 14 anni nell’Under 15 in Nazionale. Non è passato tanto tempo da quando ha lasciato il calcio, penso che lui avesse più di lei bisogno di stabilità”.

Fiorello, stoccata a Totti e Ilary/ "In un periodo di separazioni, io e Susanna Biondo siamo d'esempio!"

Totti e Ilary addio: le dichiarazioni di Ilaria D’Amico

Un’analisi molto lucida quella di Ilaria D’Amico su Francesco Totti e Ilary Blasi che ha chiamato in causa anche il compagno Gigi Buffon. Anche loro, d’altronde, sono spesso finiti nel mirino di gossip e paparazzi che hanno anche parlato di crisi di coppia e presunti allontanamenti, tutti sempre smentiti dai fatti. “Ci deve essere un meccanismo seguito dai giornali di gossip: per un periodo uscivano solo foto in cui ci baciavamo, un altro ero sempre incinta. Poi la crisi. E adesso siamo nel momento della crisi superata”, ha infatti ironizzato la giornalista sul tema. La relazione tra Ilaria e Gigi procede invece a gonfie vele.

LEGGI ANCHE:

Noemi Bocchi senza Totti, la foto sexy mentre fa la spesa/ La paparazzata è "un'immagine da cinema"

© RIPRODUZIONE RISERVATA