Chi sono i genitori di Ilaria Galassi, concorrente del Grande Fratello 2024? La gieffina sta facendo molto parlare di sè dopo la sua entrata nella casa più spiata d’Italia insieme alle altre due colleghe di Non è la Rai. Molta è la curiosità intorno al suo personaggio, soprattutto chi è la sua famiglia, chi sono i figli di Ilaria Galassi, il marito e di conseguenza i suoi genitori. Ma perchè la vita di Ilaria Galassi suscita tanta curiosità? Dopo una vita nel mondo dello spettacolo, la donna si è presa una pausa e ha fatto i lavori più disparati, come ad esempio la parrucchiera insieme al marito, lavoro che poi ha lasciato per via della chiusura dell’attività.

Oggi Ilaria Galassi si occupa dell’assistenza di una persona anziana, la signora Ausilia alla quale è molto legata. La vita dell’ex ragazza di Non è La Rai non è stata certamente tutta rose e fiori: come molti sapranno, la gieffina è stata colpita pochi anni fa da un aneurisma che per molto tempo l’ha costretta a fermarsi da tutto lasciando da parte la carriera. Un periodo davvero difficile che la Galassi ricorda ancora con tanto dolore, dato che in quel periodo non riusciva a riconoscere nemmeno i suoi genitori.

Quello che ha passato Ilaria Galassi con l’aneurisma cerebrale è inimmaginabile, specialmente dopo essere arrivata al punto di non ricordare i nomi di mamma e papà. Dopo l’operazione alla testa avvenuta alla Vigilia di Natale del 2000, Ilaria Galassi non ha più visto la vita allo stesso modo, ma da quel momento tutto è cambiato: “Adesso vivo la vita con una leggerezza importante. Ho avuto una seconda possibilità e a me di fare la vittima, di dire oddio ho avuto un aneurisma… basta .Posso dire: io sono viva. È diverso. Sono viva!“.

Ma chi sono i genitori di Ilaria Galassi? L’attuale gieffina ed ex ragazza Non è la Rai è molto gelosa della sua vita privata, per questo oltre al nome del marito Daniele Brunone e dei suoi due figli Rocco e Riccardo non si sa molto. Si può però pensare che i suoi genitori le siano stati accanto durante quel periodo difficile dell’aneurisma congenito, momento in cui come possiamo ben comprendere, le è caduto il mondo adosso. Per ora non ci resta che augurarle una buona permanenza al Grande Fratello, sperando che presto Signorini le conceda di riabbracciare i suoi due figli.