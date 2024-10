Per tanti anni la vita privata di Ilaria Galassi è rimasta avvolta nel mistero, dato il suo andirivieni dalla televisione. All’inizio è stata una delle star più acclamate di Non è la Rai, poi è volata a Striscia La Notizia per poi aver lasciato la televisione e iniziare a lavorare come badante per una signora di nome Ausilia. Da qualche tempo Ilaria Galassi è sposata con Daniele Brunone, un parrucchiere con il quale aveva anche aperto un salone di bellezza a Parioli, quartiere di Roma. Eppure il lavoro non è decollato, e durante la pandemia l’attività è fallita.

Yulia Bruschi, chi è il fidanzato: identità misteriosa e voci insistenti/ “I gesti al Grande Fratello 2024…”

Il marito di Ilaria Galassi lavora oggi a Fiumicino come hair stylist, mentre lei si trova al momento al Grande Fratello 2024 insieme alle colleghe Pamela Petrarolo e Eleonora Cecere, entrambe ex ragazze di Non è la Rai che in questa edizione rappresentano un solo concorrente. Non tutti sanno che Ilaria Galassi ha un figlio da una precedente relazione, Rocco, nato nel 2004. Poi è nato Riccardo, figlio della relazione con l’attuale marito Daniele Brunone.

Michael Castorino, sfogo con Shaila Gatta: "I miei fratelli? Non siamo compatibili”/ "La mia famiglia non..."

Daniele Brunone, la storia d’amore con Ilaria Galassi dopo il flirt con Pietro Tarricone

Tante sono state le storie d’amore di Ilaria Galassi, ma nel 2000 era finita su tutte le pagine dei giornali per un presunto flirt con Pietro Taricone, ex concorrente del Grande Fratello. Dopo la tragica morte del ragazzo si era detta sconcertata, mentre dopo qualche anno ha avuto una relazione con l’uomo che è diventato padre del suo primo figlio, ma di lui non si conosce l’identità. Ilaria Galassi è oggi la fidanzata di Daniele Brunone, ma non si sa se sono diventati marito e moglie o se attendono ancora di sposarsi ufficialmente.

Ilaria Galassi chi sono i genitori dell'ex Non è la Rai?/ "Per l'ictus non ricordavo il loro nome"

Del resto, Ilaria Galassi non ha mai amato aprirsi con il pubblico sulla sua vita privata, e ha tenuto nascosti diversi aspetti della relazione con Daniele Brunone. Di lui si sa ben poco, se non che possiede un salone a Fiumicino e che purtroppo a causa della pandemia ha dovuto chiudere un’importante attività nel quartiere Parioli, iniziata proprio con Ilaria Galassi. Oggi, l’ex Non è la Rai è impegnata al Grande Fratello 2024, un ritorno in televisione che nessuno si aspettava e che promette di rivederla sul piccolo schermo ancora per tanto tempo!