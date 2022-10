Ilaria Galassi/ “Mi sentivo diva a Non è la Rai. Poi l’aneurisma cerebrale”

Ilaria Galassi, ex ragazza di Non è la Rai, torna a raccontarsi a I Fatti Vostri, svelando i retroscena sul suo esordio sul piccolo schermo e sul suo attuale lavoro da badante. A 46 anni, Ilaria Galassi confessa a Salvo Sottile che “adesso la mia vita è un’altra, faccio la mamma a tempo pieno e poi mi occupo della mia migliore amica che ha 90 anni, tutti i giorni. Lei mi ha cambiato la vita, mi ha arricchito l’anima, senza di lei le giornate sarebbero tristi” racconta commossa, parlando della donna per cui lavora come badante. “Se non vado da lei io sto male: ridiamo, scherziamo, lei mi racconta tutta la sua storia”.

E racconta del suo ingresso nel cast di Non è la Rai, dove è “riuscita a entrare nel cast perché guardavo sempre Domenica In, dove in regia c’era Gianni Buoncompagni e io volevo fare la ragazza pon pon”. Divertita, confessa di aver “dato il tormento ai miei genitori”. Da lì, Ilaria Galassi era stata scelta per gli ultimi sei mesi di Domenica In e lo stesso Buoncompagni l’aveva voluta anche per il programma che sarebbe partito l’anno successivo, appunto Non è la Rai. L’ingresso nello studio televisivo è stato “il paese dei balocchi” rivela Ilaria Galassi. “Avevo quattordici anni e mezzo, ero una bimba. È stato bellissimo, era tutto colorato, eravamo tutte sempre truccate, amate… io mi sentivo già diva”. E poi rivela che “mio papà Angelo era gelosissimo di me, nessuno poteva avvicinarsi, se rimanevo troppo in bagno lui entrava. E grazie a lui sono rimasta una donna sana, grazie anche a mamma Francesca”.

Ilaria Galassi, “tanta competizione” a Non è la Rai. “Faccio sempre provini, ma…”

Ilaria Galassi a I Fatti Vostri commenta anche la voce che voleva le ragazze di Non è la Rai in continua rivalità le une con le altre per emergere. “Io non ho avuto questo problemi – spiega – perché sono stata scelta da Gianni, alla fine era lui che mi metteva e mi dava i ruoli. Però è vero, c’era tanta competizione. Io non avevo ancora tanta malizia, però c’erano delle ragazze più grandi che magari ce l’avevano”.

E dopo il folgorante esordio a neanche quindici anni, il brusco stop alla carriera televisiva. “Ho avuto un aneurisma cerebrale – ricorda a Salvo Sottile – Mi sono alzata una mattina per andare dal parrucchiere, ho avuto un fortissimo mal di testa che non riuscivo a capire e sono praticamente svenuta”. Poi la visita di un’amica e l’impressione di vedere la madre dietro di lei che fanno scattare il campanello di allarme. “Ha chiamato l’ambulanza e da lì si è spento tutto. Ho avuto dieci ore di intervento, mi sono svegliata… il difficile è stato il dopo”. Un allontanamento dalla televisione che ancora non si è interrotto. “Faccio sempre provini ma non mi prendono mai” confessa Ilaria Galassi, rivelando che “dopo questa cosa sono diventata tanto sensibile e tanto umana e quindi mi sono scontrata un po’ (con il mondo dello spettacolo, ndr), non mi ci trovavo più. Ho cercato di rientrare poi ho capito che era difficilissimo, che non era più quello di quando facevo Non è la Rai. Ci sono rimasta male”.

