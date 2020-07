Ilaria Gallozzi, Temptation Island 2020/ Antonio ha oltrepassato il limite? La sua confessione

Ilaria Gallozzi è riuscita a sedurre Antonio, il fidanzato di Annamaria. Non che ci volesse molto, visto che al pari di un ex concorrente di Temptation Island 2020, anche l’audace napoletano sembra proprio essere affetto dalla famosa malattia delle donne. Nella scorsa puntata, Ilaria ha rivelato alle altre Single che Antonio ha superato certi limiti, arrivando persino a toccarla, farle commenti e compiere gesti affettuosi. Il tutto senza la presenza delle telecamere, come sempre. Annamaria però è ormai sul piede di guerra: questa sera riceverà un nuovo video che la convincerà a convocare subito il fidanzato al falò di confronto. I dubbi quindi non mancheranno, ma come riuscirà Antonio a giustificarsi di fronte a certe azioni che, a ben vedere, ha fatto fin dal suo arrivo nel reality? Annamaria ha pianto spesso nel vedere i video del fidanzato e in precedenza ha pure ventilato l’ipotesi di abbandonare il gioco prima del tempo.

Ilaria Gallozzi, cosa accadrà stasera?

Fra Ilaria Gallozzi è Antonio è nato subito un bel feeling a Temptation Island 2020. La vicinanza della single al suo fidanzato non ha fatto altro che provocare una forte sofferenza in Annamaria, sempre più incredula nel vedere il suo lui così libertino. “Me lo vai a prendere?”, dirà Annamaria nella puntata di questa sera, dopo aver assistito all’ennesimo affronto da parte del fidanzato. Possiamo solo immaginare che cosa succederà e il promo ci regala solo alcuni indizi su quello che assisteremo fra poche ore. Annamaria, dotata di una strana calma, chiederà il confronto anticipato. Le sue intenzioni sono quindi di chiarire tutto senza attendere ulteriormente: che cosa avrà mai combinato Antonio? Sarà lui a finire sotto le coperte con la Tentatrice oppure si tratta di un altro dei concorrenti del programma? Possiamo dare per certa solo una cosa: la presenza di Ilaria al fianco di Antonio non la fa più infuriare come un tempo. Annamaria potrebbe essere cambiata in via definitiva e aver maturato persino l’idea di lasciare il napoletano.



