Temptation Island 2020, 4a puntata/ Diretta: Annamaria chiede il falò? Antonella Elia in crisi…

TEMPTATION ISLAND 2020: ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA

Giovedì 23 luglio, in prima serata su canale 5, va in onda la quarta puntata di Temptation Island 2020. Dopo la fine della storia di Valeria e Ciavy che hanno lasciato il villaggio separati, Filippo Bisciglia continua a raccontare il viaggio delle coppie che non hanno ancora risolto tutti i loro problemi. Protagonisti della quarta puntata di Temptation Island 2020 saranno Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso che, dalle anticipazioni, resteranno nel villaggio fino al ventunesimo giorno, Antonella Elia e Pietro Delle Piane che dovrebbero vivere un momento di forte crisi, Annamaria e Antonio, Andrea e Anna con quest’ultima che sta ancora portando avanti il suo piano per convincere il fidanzato a sposarla e ad avere un figlio. Sarà una puntata ricca di emozioni quella che andrà in onda questa sera e che porterà le coppie verso una decisione finale. Il viaggio, infatti, sta per finire: cosa accadrà? Andiamo a scoprire le anticipazioni.

ANTONELLA ELIA SCONVOLTA DA PIETRO DELLE PIANE

Antonella Elia riceverà una brutta sorpresa dal fidanzato Pietro Delle Piane. Come svelano le anticipazioni diffuse da Temptation Island 2020, Filippo Bisciglia, durante il falò delle fidanzate, le mostrerà un video di Pietro alle prese con le tentatrici. Già nella scorsa puntata, Pietro aveva espresso il suo disappunto nei confronti di Antonella che continua a parlare sempre dell’ex fidanzato Fabiano e che rappresenta una presenza fissa nel loro rapporto. Nel corso della puntata in onda questa sera, però, Pietro si spingerà oltre lasciando senza parole la Elia. “Mamma mia, ma cosa sta facendo? Non ci credo”, sono le uniche parole pronunciate dalla Elia nel video spoiler pubblicato sulla pagina Instagram di Temptation Island.

ANNAMARIA E ANTONIO: LEI CHIEDE IL FALO A TEMPTATION ISLAND?

Sono sempre più grandi i problemi tra Annamaria e Antonio. Nonostante dei piccoli ripensamenti, Antonio continua a flirtare con le tentatrici, in particolare con Ilaria Galozzi per la quale prova una forte attrazione al punto che, nella scorsa puntata, ha ammesso che se non fosse fidanzato, porterebbe avanti la loro conoscenza. Cosa accadrà, invece, questa sera? Durante il falò delle fidanzate, dopo aver visto l’ennesimo avvicinamento di Antonio nei confronti della tentatrice, delusa nuovamente dal suo atteggiamento, interromperà il falò chiedendo a Filippo Bisciglia di poter vedere immediatamente Antonio. Nel corso della quarta puntata di Temptation Island 2020, dunque, ci sarà in confronto tra i due?

MANILA NAZZARO E LORENZO AMORUSO: L’EX MISS ITALIA VICINA AI TENTATORI?

Cosa accadrà, invece, tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso? L’ex calciatore, nella scorsa puntata, non ha nascosto la propria delusione nei confronti della fidanzata che ha ribadito di non avere alcuna intenzione di trasferirsi a Firenze non potendo lasciare Roma dove vive con i figli e il lavoro. Lorenzo ha già annunciato di essere pronto a dirle addio qualora Manila dovesse dimostrare di avere ancora poca fiducia nei suoi confronti. Cosa accadrà questa sera? La Nazzaro, nelle scorse puntate, si è avvicinata a tutti i tentatori senza, tuttavia, creare un rapporto con nessuno di due. Manila, invece, non ha ancora visto nessun video del fidanzato: Filippo Bisciglia le mostrerà qualcosa questa sera?



