Ilaria Seghesio, Ciao Darwin/ Riuscirà a battere i rivali Fioravante Acierno e Fuffy?

Ilaria Seghesio si è battuta senza freni durante la puntata di Ciao Darwin 7 che ha visto in sfida Normali Vs Diversi. Come parte di quest’ultima squadra, la concorrente ha scelto di difendere la sua diversità. “I veri indossatori di maschere siete voi dei Normali”, ha detto durante il Dibattito, “perchè per conformarvi alla società siete costretti tutti i giorni a non essere voi stessi e non potete ammetterlo. Indossate maschere ovunque”. Parole piuttosto ostili, che hanno provocato la reazione immediata della squadra rivale. Di fronte all’accusa di essere rifatta, Ilaria ha deciso di mostrare le sue grazie per sfatare ogni dubbio. “Avrai una seconda”, ha detto però una delle concorrenti dell’altra squadra, mentre il padrone di casa non ha potuto che complimentarsi con la Seghesio per via delle sue forme. Oggi, sabato 11 luglio 2020, Canale 5 trasmetterà in replica l’ultima puntata di Ciao Darwin 7 e potremo rivedere anche Ilaria. Sarà in lizza per vincere la statuetta della categoria Miglior Look, ma non riuscirà a battere i rivali Fioravante Acierno e Fuffy.

Ilaria Seghesio, perché non vola su Instagram?

Ilaria Seghesio ha ormai superato la soglia dei 20 anni: è con quest’età che l’abbiamo conosciuta a Ciao Darwin 7, durante uno scontro acceso fra i Diversi e i Normali. In base alla lite avvenuta in occasione della puntata, ci si sarebbe aspettati forse che la popolarità avrebbe raggiunto subito l’ex concorrente. In realtà le cose sono andate in modo diverso: ancora oggi Ilaria non è riuscita a superare di molto la soglia dei mille followers su Instagram. A nulla sembrano valere le immagini pubblicate con le sue nudità in bella mostra: la vediamo ammiccante e seducente, seduta su una poltrona in pelle con solo la lingerie bianca addosso. Gli scatti però risalgono a due anni fa e da allora non abbiamo più alcuna notizia sul suo conto. Che si sia ritirata dalle scene? Oppure la modella ha preferito dedicarsi al lavoro, lasciando da parte solo il mondo dei social?



