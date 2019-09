Ilaria Spada/ “Kim Rossi Stuart? Qualcuno forse ha scelto per noi…” (Vieni da me)

Ilaria Spada si racconta a “Vieni da me” attraverso le conversazioni più significative della sua vita. Si parte da Cuore di Rita Pavone, che le ricorda la sua famiglia. «Me la cantava sempre mia madre, la cantava a Tunisi nella radio per gli italiani. Io gliel’ho rubata ed è diventata una delle mie canzoni preferite». L’attrice, moglie di Kim Rossi Stuart, ha raccontato allora un aneddoto: «Lei cantava, io dietro presa dall’entusiasmo e poi mia sorella si lanciava e l’energia si abbassava… Ha mille doti, ma il canto no». Solo una volta di Alex Britti invece è una canzone che le ricorda la sua partecipazione a Miss Italia, quando aveva 17 anni. Non vinse, ma conquistò una fascia. «Il premio è che mi avrebbero dato una cucina, ma solo se mi sposavo. A me però mancava la materia prima. Ma ho fatto inaugurazioni in tutto il mondo…», ha scherzato Ilaria Spada. Ma non è stato facile per lei essere popolare all’inizio. «Le ragazze di un’altra scuola mi presero di mira. Era una forma di bullismo».

ILARIA SPADA A VIENI DA ME: SU KIM ROSSI STUART…

Ilaria Spada però ne parlò con i genitori, con cui ha sempre avuto un bel rapporto. Loro erano pronti a parlarne con gli altri genitori, ma le dissero di provare a risolvere da sola la questione. Ma le ragazze arrivarono alle mani, come raccontato ironicamente dall’attrice a “Vieni da me”. A proposito di Miss Italia, ha ricordato che all’epoca era fidanzata. «C’è sempre un fidanzato che poi dopo Miss Italia… Non so perché porta male». Fame invece le ricorda il suo sogno di diventare ballerina: «Ho cominciato a 3 anni e ho smesso a 17, ma mi è stato di aiuto». Vento nel vento, invece, è una canzone di Lucio Battisti che le ha fatto conoscere suo marito Kim Rossi Stuart: «Conoscevo Lucio Battisti, ma lui mi ha fatto conoscere questa canzone. Non la canto ai bambini perché mi smuove tanto. Parla di qualcuno che forse ha scelto per noi. La sensazione è che certi incontri siano guidati da qualcuno di molto in alto che ci segue sempre».

