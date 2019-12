Ilaria Teolis, critiche social per il seno rifatto/ Lei: “Non devo dare spiegazioni”

Aspre critiche sui social per Ilaria Teolis, ex fidanzata di Temptation Island 2019 che tutti ricorderanno per il suo addio a Massimo Colantoni, lasciato nel bel mezzo dell’ultimo falò del confronto. Dopo la rottura, entrambi i fidanzatini hanno trovato un nuovo amore, lui tra le braccia di Sonia Onelli, lei accanto a un uomo misterioso di cui solo poche settimane fa ha svelato l’identità. L’ignoto fidanzato, secondo quanto riportato da Gosspietv, si chiama Andrea, è un personal trainer romano e già da qualche tempo è seguitissimo dai follower della sua fidanzata. Poche ore fa, però, Andrea si è involontariamente ritrovato nel bel mezzo della bufera, e tutto a causa di un’immagine postata tu Instagram che immortala la Teolis con il suo seno nuovo di zecca. I due fidanzatini, infatti, in questi giorni si trovano a Sharm El Sheikh, dove si sono recati per passare assieme le ultime festività di Natale. Alcuni follower, però, non hanno potuto fare a meno di notare le nuove forme della Teolis, criticandola per aver fatto ricorso al bisturi.

Ilaria Teolis: “Sempre stata pro chirurgia”

“Ilaria, tu che hai sempre criticato quelle piene di silicone sei diventata peggio di loro, ridicola!”. È questo il commento avvelenato che nelle scorse ore è apparso in risposta all’immagine postata da Andrea, il nuovo fidanzato di Ilaria Teolis. L’utente, così come riporta Gossipetv, si sarebbe scagliata contro l’ex protagonista di Temptation Island 2019 per essersi affidata al bisturi, dopo aver criticato, a quanto pare in maniera netta, chi fa ricorso a questo genere di interventi. Ilaria Teolis, però, non è rimasta con le mani in mano e, di fronte all’attacco dell’utente, ha pensato bene di replicare. “Ciao, in realtà sono sempre stata pro la chirurgia, soprattutto per chi come me aveva un problema”, ha scritto l’ex fidanzata di Massimo Colantoni su Instagram. “Non capisco – ha aggiunto poi Ilaria Teolis – il fatto di esagerare con la chirurgia. Ma sinceramente non credo di dover fare tante spiegazioni. Buona giornata”.

