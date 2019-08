ILARIA TEOLIS E FILIPPO BISCIGLIA/ “Ho trovato un amico e complice…”

Ilaria Teolis di Temptation Island 2019 sta vivendo un momento davvero speciale. Dopo l’addio a Massimo Colantoni, il fidanzato storico, la ragazza è stata letteralmente travolta dal successo e dall’affetto del pubblico. Lo conferma il suo profilo Instagram arrivato nel giro di pochissimi giorni ad infrangere i 334mila followers! Proprio su Instagram Ilaria ha voluto dedicare un messaggio di stima ed affetto a Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation, pubblicando una foto accompagnata da una lunga didascalia. “L’unico che mi capiva con uno sguardo, mi faceva calmare, ragionare e sorridere quando ne avevo bisogno” scrive Ilaria parlando di Filippo Bisciglia; la ragazza prosegue poi scrivendo: “in questo percorso si trovano amici e complici…io ho trovato il fratello maggiore che non ho mai avuto!Ti voglio bene”. (clicca qui per la foto)

Ilaria Teolis su Javier Martínez: ” la persona più bella che abbia mai conosciuto”

Durante l’esperienza di Temptation Island 2019, Ilaria Teolis non solo si “è innamorata di sé” capendo che nella vita era arrivato il momento di concentrarsi su se stessa, ma anche che era arrivato il momento di chiudere la storia col fidanzato Massimo Colantoni. Chissà che questa decisione non sia in parte dovuta anche alla conoscenza con il tentatore Javier su cui Ilaria ha speso parole bellissime: “vorrei ringraziarlo per avermi supportata e sopportata. Alla fine gli ho detto: ‘Sei la persona più bella che io abbia mai conosciuto in tutta la mia vita’, ed è la verità! Ce ne fossero di uomini come lui al mondo! Mi ripeteva che in una relazione ci vuole costanza, forse quella che proprio a me e a Massimo mancava da tempo”.

Ilaria Teolis parla della tentatrice Elena: “non mi sento di giudicarla”

Ilaria, intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine, ha precisato di essere single e di volerlo rimanere, ma di avere una curiosità verso Javier: “la curiosità di scoprire Javier com’è al di fuori c’è, l’ho sempre detto. Non posso dire che Javier sia stato un amico, ma neanche un nuovo amore. Sono stata sempre sincera con lui: nel momento in cui mi fossi innamorata, avrei chiesto un falò di confronto per uscire con lui… a patto che fossi corrisposta! Gli ho detto che lo avrei cercato fuori, perché avevo la curiosità di conoscerlo meglio, si sa dentro al villaggio è tutto una favola. La vita quotidiana è un’altra cosa”. Non solo, la Teolis ha anche parlato di Elena, la tentatrice che ha trascorso molto tempo all’interno del villaggio dei fidanzati con il suo Massimo: “non la conosco e non mi sento di giudicarla. Non l’ho mai trovata finta, Ia vedevo felice di stare con Massimo. Mi interessa poco di lei, ho sempre guardato come si comportava Massimo”.



