Ilary Alaimo, chi è la finalista The Voice Kids 2023/ Tutti pazzi per lei: sarà la vincitrice?

Ilary Alaimo conquista The Voice Kids 2023 con “I will always love you”

Ilary è tra i finalisti della prima edizione The Voice Kids 2023, il talent musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1. La ragazza ha 14 anni e viene da Caltanissetta e ha un piccolo sogno nel cassetto: aprire un centro estetico. Molto timida e riservata, Ilary si è presentata sul palcoscenico di The Voice Kids con un brano davvero difficile: I will always love you di Whitney Houston. Una performance pazzesca che ha fatto girare tutti e quattro i coach del programma: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri. Ilary Alaimo, 14 anni, di Montedoro, ha conquistato davvero tutti scegliendo alla fine di entrare nel team di D’Alessio che ha deciso di duettare con lei sulle note di “Un nuovo bacio”.

Un momento davvero magico per la giovane quattordicenne che si gioca la finale della prima edizione del popolare talent show musicale.

Ilary Alaimo sarà la vincitrice di The Voice Kids 2023?

Una performance pazzesca quella di Ilary Alaimo che, con la sua versione di “I will always love you” ha emozionato non solo i coach in studio, ma tutto il pubblico. La ragazza di 14 anni, di Montedoro in provincia di Caltanissetta, ha tutte le carte in regola per trionfare durante la prima edizione del talent show musicale e in tanti sono pronti a scommettere su di lei. Timida e introversa, Ilary una volta arrivata sul palco ha cacciato tutta la sua voce facendo impazzire anche il popolo dei social e del web dove l’hashtag #Ilary è diventato uno dei più discussi e twittati.

I giudici se la sono contesa fino alla fine con Loredana Bertè che è rimasta molto male quando la giovane quattordicenne ha deciso di entrare nel team di Gigi D’Alessio. Sarà lei la vincitrice della prima edizione di The Voice Kids 2023?

