Chi è il vincitore di The voice generations 2024?/ Pronostico: favorito il trio pugliese di Loredana Bertè

Vincitore The Voice Generations 2024: Nicolò, Gaia e Giuseppe favoriti

Grandi talenti si sono presentati sul palco della prima puntata di The voice generations 2024 affrontando le temutissime blind auditions ovvero le audizioni al buio durante le quali i giudici Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè hanno scelto le otto formazioni che, questa sera, si affronteranno nel corso della finalissima al termine della quale il pubblico in studio eleggerà il vincitore. Dopo aver ascoltato le grandi voci che hanno calciato il palco di The voice generation èè difficile fare un pronostico su chi sarà il vincitore anche se, tra i tanti gruppi, hanno grandi possibilità di trionfare Nicolò, Gaia e Giuseppe.

Si tratta di un trio pugliese che ha fatto impazzire anche gli altri giudici ma che ha scelto di gareggiare con Loredana Bertè. Niccolò e Gaia sono una coppia nella vita e nel lavoro essendo dei musicisti mentre Giuseppe è il papà di Gaia ed è un ex poliziotto. I tre hanno incantato tutti durante la serata delle blind auditiona cantando “Ti vorrei sollevare” di Elisa. Un’esibizione perfetta che potrebbe regalare loro la vittoria qualora dovessero ripetersi questa sera.

Vincitore The voice generations 2024: gli altri candidati alla vittoria

Grandi chance di vittoria anche per Gino e Noemi, papà e figlia che, si sono presentati sul palco di The voice generations con il brano Vivo per lei convincendo immediatamente Arisa che, sin dalle prime note, ha scelto di puntare su di lei anche se i due concorrenti hanno poi scelto il team di Clementino. Noemi e Nino hanno regalato un duetto perfetto mixando una voce potente ad un suono più dolce e l’intensità del momento padre-figlia potrebbe conquistare il pubblico.

Per il vincitore di The voice generations 2024, infine, tra i tanti nomi che hanno colpito tutti anche quelli di Anna ed Erika, rispettivamente insegnante di canto e allieva. Le due hanno portato a casa tanti complimenti esibendosi sulle note di “Promettimi” di Elisa emozionando poi tutti con la loro storia: Erika, infatti, ha perso la mamma quando aveva 13 anni e la donna, prima di andare via, ha chiesto ad Anna ti prendersi cura di lei. Un duetto struggente che ha conquistato tutti e quattro i giudici portando, poi, le due a scegliere Clementino.

