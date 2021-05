Ilary Blasi bacia Jeda all’Isola dei Famosi/ “Aperitivo da soli, senza Vera e Totti”

Il ‘corteggiamento’ di Ilary Blasi nei confronti di Jeda fa un notevole passo in avanti nel corso della 14esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. La conduttrice da settimane stuzzica simpaticamente il fidanzato di Vera Gemma, che ha soprannominato suo amico e suo opinionista. E infatti, anche se Vera ha abbandonato l’Isola giorni fa, lui continua ad essere un ospite fisso e parlante. “Credevate mi fossi dimenticata di lui? Invece no: saluto il mio amico Jeda!” esordisce allora la conduttrice. Così lo stuzzica con un invito: “Senti, hanno riaperto i ristoranti, possiamo andare a fare l’aperitivo! Come sei messo dopodomani?” Lui accetta ma ad una sola condizione: “Però devi farmi venire anche Francesco Totti!” La Blasi non è d’accordo e ribatte: “No, io e te da soli, senza Vera e Totti.” Jeda rifiuta: “No, c’è Vera che ci guarda.” La Blasi però alza la posta e chiede un bacio a Jeda, ovviamente attraverso il plexiglass. Lui è imbarazzato, alla fine, di fronte all’insistenza di Ilary, cede e la bacia, poi si scusa con la fidanzata Vera.

