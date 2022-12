Ilary Blasi “Bastian è un fidanzato di cartone?”/ “Chiedere a Michelle Hunziker…”

Ilary Blasi e Francesco Totti: le prime udienze per il divorzio

A luglio Ilary Blasi e Francesco Totti, con due comunicati separati, hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Dopo mesi di una guerra fredda fatta di rivelazioni più o meno velenose affidate ad amici e giornali, lo scorso novembre i due ex coniugi si sono incontrati per la prima udienza al Tribunale di Roma: il giudice Francesco Frettoni della settima sezione civile del tribunale di Roma ha convocato la ex coppia per dirimere la vicenda degli orologi e dei gioielli scomparsi, ma l’incontro si è concluso con riserva. Dopo l’appuntamento ufficiale i rispettivi avvocati, Alessandro Simeone per Blasi e Antonio Conte per Totti, si sono visti in gran segreto: forse i due riusciranno ad arrivare a una separazione consensuale? Intanto Ilary Blasi è stata paparazzata insieme al bellissimo imprenditore tedesco, Bastian.

Riccardo Fogli, ingresso imbarazzante al GF Vip/ Il momento diventa comico

Ilary Blasi si vendica con Bastian?

Ivan Rota su Dagospia ha dichiarato che un’amica della conduttrice ha rivelato che la Blasi non avrebbe preso benissimo le foto di Totti e Noemi Bocchi nel loro nuovo appartamento. Secondo il giornalista, quindi, la storia tra Ilary e Bastian potrebbe essere una vendetta: “Una fonte ha detto che Ilary ha rosicato. Il suo Bastian è quindi un fidanzato di cartone? Un’amica ha detto che la Blasi sarebbe rimasta molto male dopo aver visto le foto dell’ex Francesco Totti con Noemi Bocchi e soprattutto quella del nuovo appartamento dei due. Vuoi vedere che Bastian è solo una vendetta? Bisognerebbe chiederlo a Michelle Hunziker che ha passato il ponte a Saint Moritz con la Blasi”. Un’altra amica, invece, ha dichiarato a DiPiù: “È tornata ad essere felice in amore. Al suo fianco c’è un uomo che la fa stare bene, la fa sorridere e le fa battere il cuore. Ripete di aver passato con lui giornate divertenti e meravigliose. È molto presa da questo uomo che, a dispetto del suo aspetto da palestrato, mostra di avere un lato molto tenero, particolarmente affettuoso, doti che Ilary ha sempre ammesso di apprezzare molto”.

Afasia di Bruce Willis: come sta/ Una fonte rivela: "Non parla e non capisce più"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli stecca l'Ave Maria al GF Vip/ Due concorrenti la prendono in giro:"Ha stonato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA