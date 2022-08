Ilary Blasi dopo Totti: nuovo look e ritorno all’università?/ “Vuole tagliare i capelli e tornare a studiare”

Ilary Blasi pronta a cambiare look dopo la rottura con Totti?

Aria di cambiamenti in vista per Ilary Blasi dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Passati i giorni più duri, quello del gossip scatenato e dell’inseguimento dei paparazzi, la conduttrice ha deciso di dedicarsi a se stessa e alla riflessione. Così ha lasciato le spiagge di Sabaudia – dove ora c’è l’ex marito con i figli – per volare in montagna. Qui, stando alle indiscrezioni lanciare dal settimanale Di Più Tv, la conduttrice avrebbe avuto modo per pensare e riflettere sul suo futuro, ponderando alcuni cambiamenti.

Alcuni amici della Blasi avrebbero dunque confidato al settimanale che: “Quando Ilary è tornata dalla Tanzania ha pensato di tagliarsi i capelli. Appena sono cominciate a uscire le foto di Noemi ha deciso di cambiare look”. D’altronde la Bocchi è stata spesso associata alla Blasi anche per il suo aspetto, molto simile alla conduttrice.

Ilary Blasi torna all’università? L’indiscrezione dagli amici

Non è però finita qui. Persone vicine a Ilary Blasi fanno sapere che la conduttrice avrebbe in mente anche un’altra importante svolta nella sua vita che chiama in causa i suoi studi. “Ilary si era iscritta a Scienze della Comunicazione prima del matrimonio e gli amici sostengono che ora voglia riprendere gli studi e dedicarsi finalmente a se stessa”, si legge infatti sul noto settimanale. La Blasi, dunque, avrebbe il desiderio di rituffarsi tra i libri e magari prendere quella laurea che anni fa aveva già in mente di raggiungere. Chiaro che si tratta al momento solo di voci che soltanto Ilary potrà confermare o smentire.

