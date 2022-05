Ilary Blasi e Alvin ai ferri corti?/ “Sei il mio nemico numero uno”: la verità all’Isola

Ilary Blasi e Alvin ai ferri corti? La risposta in diretta all’Isola dei Famosi

Parte subito infuocata la nuova diretta dell’Isola dei Famosi. Ilary Blasi non lascia scorrere troppi minuti prima di replicare al gossip del momento. In settimana si è infatti diffusa l’indiscrezione secondo la quale ci sarebbe aria tesa tra la conduttrice e il suo inviato in Honduras, Alvin. Addirittura i due avrebbero litigato e sarebbero a rischio rottura. Ma qual è la verità? La Blasi introduce la puntata tirando proprio in ballo la questione ma col suo ben noto tono ironico. Così, dopo una battuta sui pantaloni lunghi di Alvin – “Ma faceva fresco che te li sei messi lunghi oggi?” – e la sua replica – “Vedo che sei stata attenta nelle altre puntate, li ho sempre portati così!” – la conduttrice ne approfitta per replicare alle indiscrezioni.

Ilary Blasi, "incidente" in diretta all'Isola/ Si rompe la spallina del vestito e...

Ilary Blasi e Alvin, nessuna lite: la smentita

“Partiamo malissimo Alvin e tu sei il mio nemico numero uno, te lo dico! Dobbiamo fare un faccia a faccia!”, scherza in diretta la conduttrice. “Allora è vero quello che dicono!” esclama Nicola Savino, mentre dall’Honduras Alvin replica, con altrettanta ironia, “Preferirei però che tu venissi qui per fare il faccia a faccia, perché si qua in Honduras, sul campo, non a distanza!” Tutto, poi, si chiude con una risata generale.

LEGGI ANCHE:

“Ilary Blasi e Alvin non si sopportano più”/ Rottura all'Isola dei Famosi? Il gossipSavino frecciatina a Ilary: "Non deve essere facile litigare con te"/ "Povero Totti!", gelo in studio

© RIPRODUZIONE RISERVATA