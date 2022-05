“Ilary Blasi e Alvin non si sopportano più”/ Rottura all’Isola dei Famosi? Il gossip

Ilary Blasi e Alvin, tensione alle stelle all’Isola dei Famosi 2022?

Tensione all’Isola dei Famosi 2022 e no, non stiamo parlando dei naufraghi. Pare proprio che ci sia aria di rottura tra la conduttrice Ilary Blasi e l’inviato in Honduras Alvin. Se le frecciatine delle ultime puntate sono state un allarme, l’indiscrezione lanciata da Dagospia sembra essere la conferma. Sul portale di Roberto D’Agostino infatti si legge: “Ilary Blasi e Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, non si sopportano più. Ieri sera lui le ha chiesto di spiegare le prove visto che interviene troppo nei suoi discorsi. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due”.

Pare, dunque, che le continue intromissioni della Blasi nei compiti di Alvin abbiamo creato del nervosismo tra i due. D’altronde di esempi che confermato questo atteggiamento ce ne sono stati anche nell’ultima diretta.

Ilary Blasi e Alvin: frecciatine in diretta

Ilary Blasi avrebbe ‘sconfinato’, imponendosi un po’ troppo nelle mansioni di Alvin. È accaduto questa settimana quando l’inviato era pronto a spiegare la prova ricompensa ma è stato interrotto dalla Blasi, a cui ha quindi risposto “Ilary a questo punto spiega anche tu la prova”. Nel corso di un’altra manche della prova, Ilary ha poi troncato Alvin, dicendo: “Vabbé, lo sanno tutti come funziona. Andiamo avanti va!”. L’inviato, chiaramente infastidito, ha replicato: “Una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare. Grazie”. E ancora, in un momento di silenzio di Alvin per dare spazio ad una lite tra naufraghi, Ilary si è lasciata andare ad una battuta: “Ah Alvin, ci sei anche tu? Ben trovato, non lo sentivo più. Dico: ‘se ne sarà andato’”. Infine, quando Mercedesz Henger ha fatto notare che il suo nome fosse stato scritto senza la ‘z’ finale sulle schede del televoto, la conduttrice ha stuzzicato ancora l’inviato: “Ah, l’ha scritto Alvin, perdonalo”. La tensione, insomma, sembra davvero esserci.

