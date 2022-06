Ilary Blasi e Alvin, scintille all’Isola “Peccato sei già sposato”/ Lui: “Indosso il tuo colore preferito”

Ilary Blasi e Alvin, botta e risposta anche nella finale dell’Isola dei Famosi

La finale dell’Isola dei Famosi 2022 non poteva che iniziare con un simpatico botta e risposta tra Ilary Blasi e il suo inviato in Honduras, Alvin. In occasione del gran finale Alvin ha sfoggiato in palapa un abito rosa, giacca e pantaloni abbinati con una camicia bianca, dettaglio subito notato dalla conduttrice che non ha perso tempo per stuzzicarlo. “Come sei elegante!” ha esordito, “Dove devi andare, ad un battesimo?” ha aggiunto.

“No, devo andare ad una cena elegante! – ha replicato Alvin dalla palapa – Infatti ora vado, buona serata!” e ha finto di andare via. I toni scherzosi tra i due si sono poi ammorbiditi, tanto che la Blasi lo ha stuzzicato ancora: “Stai proprio bene, peccato che sei già sposato!” L’inviato è stato al gioco, facendole notare un altro particolare del suo abito: “Hai visto che stasera indosso il tuo colore preferito? Il rosa?” La Blasi ha notato il dettaglio e lo ha ringraziato. A chiudere tutto è stato Nicola Savino, ricordando al pubblico come sarà difficile dalla prossima settimana fare a meno dei battibecchi tra i due protagonisti dell’Isola dei Famosi.

