Ilary Blasi e Bastian Muller: baci e abbracci in famiglia/ Coccole e tenerezze con la figlia Isabel e…

Ilary Blasi e Bastian Muller super innamorati

Bastian Muller e Ilary Blasi sono sempre più uniti e innamorati. E’ ormai trascorso più di un anno dall’inizio della storia d’amore tra la conduttrice e l’imprenditore tedesco e i due sembrano davvero molto affiatati come testimoniano le immagini del settimanale Chi pubblicate nel numero in edicola da mercoledì 10 gennaio. Sempre in splendida forma, sorridente, serena e felice, Ilary ha trascorso dei dolci momenti in famiglia e con lei c’era anche Bastian Muller che, non solo ha riservato tante attenzioni alla fidanzata, ma è apparso molto attento e premuroso sia con Isabel, la terzogenita di Ilary e Francesco Totti ma anche con il nipotino della Blasi.

Selvaggia Lucarelli smonta Ilary Blasi: "Operazione alla Lady Diana"/ Ex moglie di Francesco Totti nel mirino

Alla festa di battesimo del nipotino della showgirl, John Panicci, figlio della sorella Melory Blasi, Ilary e Bastian si sono lasciati andare a baci, coccole, abbracci e sorrisi, tutti documentati dai fotografi del settimanale Chi.

Ilary Blasi e Bastian Muller: voglia di famiglia?

Con Isabel e il piccolo John, Bastian Muller, come documenta il settimanale Chi, appare attento e premuroso al punto che qualcuno si chiede se l’imprenditore tedesco abbia voglia di paternità. Accanto ad Ilary da più di un anno, Bastian trascorre diverso tempo anche con Isabel. Con Cristian e Chanel ormai indipendenti e con la loro vita, la Blasi, quando viaggia, porta con sè soprattutto la figlia più piccola con cui Bastian ha creato un legame.

Belen Rodriguez: "Io come Ilary Blasi, ma lei è stata forte"/ "Sono caduta nel baratro, l'amore è altro!"

L’imprenditore e la conduttrice, dunque, in futuro, decideranno di allargare la famiglia? Una domanda a cui, per il momento, non c’è ancora una risposta. Per ora, Ilary si gode il nuovo capitolo della sua vita accanto all’imprenditore tedesco che le ha fatto battere nuovamente il cuore dopo la fine del matrimonio con Totti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA