Ilary Blasi e Bastian Muller: fuga d’amore negli Stati Uniti/ Poi il ritorno a Roma per un dolce evento

Ilary Blasi e Bastian Muller: fuga d’amore negli Stati Uniti

Ilary Blasi è tornata al centro del gossip per l’uscita del documentario “Unica” in cui ha raccontato la sua verità sulla crisi e, successivamente, sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Per la prima volta, infatti, Ilary ha parlato dei famosi messaggi che, nell’ottobre del 2021, aprirono la crisi con Totti. Nel documentario, Ilary ha svelato diversi dettagli relativi alla fine della sua storia con l’ex capitano della Roma. Dopo aver visto il documentario, Ilary si è concessa una fuga d’amore negli Stati Uniti con Bastian Muller, l’uomo che, dopo la fine del matrimonio, ha conquistato il suo cuore regalandole nuovamente la serenità.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, presto un figlio insieme?/ Novella 2000: "Per loro sarebbe un nuovo inizio"

La coppia ha così festeggiato un anno d’amore con un viaggio negli USA che Ilary ha mostrato sul suo profilo Instagram attraverso foto e video. Nuovamente innamorata, Ilary, poi, è rientrata in fretta in Italia per un dolce evento.

Ilary Blasi nuovamente zia

Ilary Blasi ha superato la fine del matrimonio grazie al sostegno della sua famiglia. Legatissima alle sorelle, la Blasi è rientrata in Italia proprio per un dolce evento legato alla sua famiglia. La sorella Melory, infatti, è diventata nuovamente mamma e, per conoscere il suo nipotino, Ilary è rientrata in Italia.

Ilary Blasi risponde agli attacchi degli hater/ "Non ti piaccio come conduttrice? Cambia canale!"

All’aeroporto di Fiumicino, la conduttrice è stata pizzicata insieme al fidanzato Bastian Muller dai fotografi del settimanale Chi che ha pubblicato le foto sul numero in edicola da mercoledì 29 novembre.











© RIPRODUZIONE RISERVATA