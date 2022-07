Ilary Blasi e Totti, gestione dei figli e nuova casa dopo l’addio/ “A turno nella villa con i ragazzi, poi…”

Ilary Blasi e Francesco Totti, dai figli alla nuova casa: come gestiranno tutto dopo la rottura

Non solo gossip e indiscrezioni sulle motivazioni che hanno portato alla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma anche questioni più concrete come la gestione dei figli dopo la separazione oltre che dei beni. È questo uno degli argomenti che nelle ultime ore attira la curiosità di tutti coloro che si sono appassionati all’intera vicenda che ha come protagonisti la conduttrice e l’ex calciatore, argomento su cui cerca di fare chiarezza Repubblica.

Ilary Blasi, la nuova vita dopo Totti e la risposta ai gossip/ La foto al mare zittisce le polemiche

“Cristian, Chanel e Isabel rimarranno nella maxi-villa da 25 stanze all’Eur e a spostarsi saranno mamma Ilary e papà Francesco.” fa sapere la fonte, secondo cui la conduttrice tv e l’ex capitano della Roma avrebbero deciso di far rimanere i figli nella casa dove sono cresciuti per far sì che continuino ad avere una stabilità in un momento così complesso. D’altronde si tratta di una villa dotata di ogni comfort: dalla spa alla piscina, dagli ampi giardini ai campi da padel.

"Ilary Blasi e Francesco Totti? Rottura vintage e ricca di cliché"/ Selvaggia Lucarelli: "Non ci mancheranno"

Ilary Blasi e Francesco Totti: per le una nuova casa “pagata da lui”

Una decisione, quella di Ilary e Francesco, che sta a significare che non saranno i figli a trascorrere una settimana con uno o con l’altra, bensì i genitori, in base agli impegni lavorativi. In quanto al trasferimento, stando a quanto riporta la fonte Ilary Blasi “Avrebbe già adocchiato un lussuoso appartamento al Bosco Verticale, che pagherebbe Francesco. Sempre a lui toccherebbe il pagamento di un altro immobile, a Roma ma molto vicino alla maxi-villa dove rimarranno a vivere i figli.” La conduttrice, che tornerà alla guida dell’Isola dei Famosi il prossimo anno, sarà così a due passi dalla villa per qualsiasi emergenza anche nelle settimane del suo ex marito.

LEGGI ANCHE:

Francesco Totti "A Ilary penso di aver dato tutto"/ Presunte dichiarazioni all'amico…

© RIPRODUZIONE RISERVATA