Ilary Blasi, la nuova vita dopo Totti e la risposta ai gossip/ La foto al mare zittisce le polemiche

Francesco Totti e Ilary Blasi stanno affrontando diversamente la fine del loro matrimonio. Finiti entrambi nel ciclone mediatico, l’ex calciatore ha preferito chiudersi dietro il silenzio e la totale riservatezza al contrario dell’ex moglie. Ilary, inizialmente, è volata in Africa con i figli cercando di allontanarsi almeno per qualche giorno dai pettegolezzi, poi è tornata in Italia e si è ritrovata al centro di mille voci scomode.

Eppure la conduttrice ha deciso di non farsi fermare da queste e godersi l’estate, fregandosene e vivendo questi giorni così come avrebbe fatto se nulla fosse accaduto. Anzi, a quello stesso gossip che la tira in ballo giorno dopo giorno in questo momento complicato, lei risponde sollevando un calice di fronte ad uno splendido tramonto al mare, come a dire: “Voi parlate di me, io mi godo la vita!”

Intanto c’è chi aggiunge nuovi dettagli sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, come l’amico dell’ex coppia Alex Nuccetelli. In una recente intervista rilasciata al Corriere, il pr ha raccontato come sono andate le cose alla famosa cena di qualche tempo fa e l’incontro di lui con Noemi Bocchi. Infine ha svelato un retroscena sull’ex calciatore: “io lui l’ho sempre visto innamorato e preso fino all’ultimo, provava per lei una grande attrazione fisica, non gli bastava mai, segno di un rapporto che ha ancora benzina. Ad ogni viaggio le portava un regalo, pochi mesi fa le ha comprato una borsa Birkin di Hermes”.

