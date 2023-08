Ilary Blasi, estate d’amore con Bastian prima dello scontro in tribunale/ “Rapporto cresciuto, lei è rinata”

Ilary Blasi e Bastian Muller, altro che crisi: i due insieme in barca tra abbracci e risate

Sono ormai archiviate le voci delle scorse settimane che volevano Ilary Blasi e Bastian Muller in crisi. Le recenti immagini della coppia, felice e affiatata in vacanza, allontanano ogni ultimo dubbio sul proseguimento della loro storia d’amore. Il settimanale Chi, nel suo ultimo numero, ha infatti paparazzato Ilary e Bastian insieme in barca, e l’atmosfera è tutt’altro che tesa.

Abbracci, risate, giochi, tenerezze accompagnano la coppia nella visita fatta all’amica Ughetta Di Carlo, giornalista e inviata Rai. In sua compagnia la coppia si è concessa una delle ultime giornate in barca, con annessa gita in Corsica, all’Isola di Cavallo. Si tratta degli ultimi giorni di vacanza per la conduttrice che a breve rivedrà il suo ex marito Francesco Totti in tribunale.

Ilary Blasi felice insieme a Bastian Muller: la conduttrice ha voltato pagina dopo Totti

Ma come procede la storia d’amore tra Bastian e Ilary Blasi? Stando a quanto racconta la fonte, benissimo: “Il rapporto con Bastian è cresciuto giorno dopo giorno. – si legge – Non sappiamo se lei stia imparando il tedesco o lui l’italiano, per ora l’inglese li aiuta a comunicare, oltre ai sorrisi, i baci, gli abbracci che Ilary non mostrava da anni.”

Smaltita la delusione per la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha dunque voltato definitivamente pagina e anche grazie a Bastian: ora la conduttrice appare infatti serena e molto felice accanto al suo nuovo compagno.

