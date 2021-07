Ilary Blasi fa il volo dell’angelo e prende in gito Totti/ “Lui si è cag*to sotto!”

Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie del mondo dello spettacolo più amate dal pubblico. Il loro segreto? L’ironia e la continua voglia di scherzare, spesso coinvolgento anche i loro fan. D’altronde è quanto accaduto proprio nelle ultime ore, quando la Blasi, in vacanza a Sabaudia, ha deciso di provare il famoso “volo dell’angelo” di Rocca Massima, in provincia di Latina. Si tratta di un’esperienza ad alto tasso di adrenalina, in cui chi decide di farla, vola a 110 km/h circa lungo un cavo d’acciaio di 2.225 metri, sospeso ad un’altezza massima di 310 metri dal suolo. Ilary, da super coraggiosa, ha dunque deciso di vivere questa emozione, ma non da sola. Chi però crede che si sia ‘lanciata’ insieme a Francesco Totti sbaglia, perché la Blasi l’ha fatto insieme ad una sua amica. E l’ex capitano della Roma? Ha preferito dedicarsi ad attività meno adrenaliniche: stendersi al sole in spiaggia.

Ilary Blasi ‘si vendica’ e prende in giro Francesco Totti

Tanti, dunque, hanno chiesto ad Ilary Blasi il motivo dell’assenza di Francesco Totti; lei ha allora rotto il silenzio sui social, spiegando: “Mi state tutti chiedendo “dov’è il Capitano?”. Il Capitano si è cag*to sotto, eh ve lo devo dire così… come va detto”. Insomma, Totti ha preferito il relax e la comodità della spiaggia, ed è lì che è rimasto mentre sua moglie si è buttata all’avventura. Per vendicarsi, però, la Blasi si è allora divertita a prendere in giro il marito con alcune storie postate su Instagram (che potete vedere alla fine di questo articolo.

